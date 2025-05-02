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В 11 лет она послужила уроком Джону Сноу: Белла Рамзи делится секретами из-за кулис Игры престолов

Кино » Зарубежное кино

Актриса Белла Рамзи, сыгравшая Лилиану Мормонт в "Игре престолов", поделилась с поклонниками откровениями о съёмочных буднях.

Кит Харингтон
Фото: YouTube канал Peach Movie by Скриншот видео YouTube канала Peach Movie, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кит Харингтон

В совместном интервью с коллегой Китом Харингтоном (Джон Сноу) актриса призналась, что в 11 лет невольно "ставила под удар" его профессионализм.

"Мне казалось, он забыл текст, и я подсказывала реплики вслух. Теперь понимаю: это было ужасно!" — смеётся Рамзи.

Харингтон, однако, не обиделся. По его словам, это стало для него своеобразным пинком и напоминанием о необходимости лучше готовиться к роли. Он отметил, детская непосредственность Беллы заставила его пересмотреть подход к роли: "Спасибо за урок — хоть и унизительный".

Ранее стало известно, что Мартин Скорсезе готовит к выходу фильм, снятый при участии покойного Папы Римского Франциска.

Уточнения

Кри́стофер Ке́йтсби (Кит) Ха́рингтон (англ. Christopher Catesby "Kit" Harington, род. 26 декабря 1986, Актон, Лондон) — британский актёр театра, кино и телевидения.

Изабе́лла Мэ́й Ра́мзи (англ. Isabella May Ramsey; род. 25 сентября 2003) — британская актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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