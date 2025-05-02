Последнее слово Папы Римского: что скрывает новый фильм Скорсезе

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Режиссёр Мартин Скорсезе завершил документальный проект "Альдеас: Новая история", созданный при участии покойного Папы Римского Франциска.

Фото: commons.wikimedia.org by Long Thiên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Папа Римский Франциск

Фильм, ставший посмертным наследием понтифика, включает его последнее видеоинтервью и личные диалоги с режиссёром.

Лента раскрывает деятельность организации Scholas Occurrentes, объединяющей молодёжь разных культур, но фанаты ждут главного — откровений из уст Франциска, которые могут перевернуть представление о его миссии.

Пока дата премьеры держится в тайне, 82-летний Скорсезе, вопреки возрасту, бьёт рекорды многозадачности. В работе — экранизация романа "Дом", криминальная сага о преступности на Гавайях, проект о Фрэнке Синатре и мрачный триллер "Дьявол в белом городе".

Ранее визажистка Михаила Галустяна ответила на слухи о беременности от юмориста.

Уточнения

Франци́ск (лат lang="la">Franciscus, итал. Francesco; в миру — Хо́рхе Ма́рио Берго́льо; исп. Jorge Mario Bergoglio; 17 декабря 1936, Буэнос-Айрес, Аргентина — 21 апреля 2025, Ватикан) — епископ Римско-католической церкви, папа римский (2013—2025).



Ма́ртин Чарльз Скорсе́зе (англ. Martin Charles Scorsese, род. 17 ноября 1942, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.





