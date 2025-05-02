Последнее слово Папы Римского: что скрывает новый фильм Скорсезе

Режиссёр Мартин Скорсезе завершил документальный проект "Альдеас: Новая история", созданный при участии покойного Папы Римского Франциска.
Фильм, ставший посмертным наследием понтифика, включает его последнее видеоинтервью и личные диалоги с режиссёром.
Лента раскрывает деятельность организации Scholas Occurrentes, объединяющей молодёжь разных культур, но фанаты ждут главного — откровений из уст Франциска, которые могут перевернуть представление о его миссии.
Пока дата премьеры держится в тайне, 82-летний Скорсезе, вопреки возрасту, бьёт рекорды многозадачности. В работе — экранизация романа "Дом", криминальная сага о преступности на Гавайях, проект о Фрэнке Синатре и мрачный триллер "Дьявол в белом городе".
Ранее визажистка Михаила Галустяна ответила на слухи о беременности от юмориста.
Франци́ск (лат
Ма́ртин Чарльз Скорсе́зе (англ. Martin Charles Scorsese, род. 17 ноября 1942, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.
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