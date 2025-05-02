Смерть Папы Франциска подняла рейтинг: как фильм Конклав привлёк новых зрителей

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Смерть Папы Франциска вдохновила зрителей пересмотреть фильм "Конклав", погружающий зрителей в загадочный мир выборов нового Понтифика.

Фото: commons.wikimedia.org by Xonn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Папа Римский Франциск

Фильм, в котором главную роль сыграл Ральф Файнс, пользуется огромной популярностью после смерти Папы Римского Франциска.

Смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет вновь привлекла внимание к фильму "Конклав", события которого разворачиваются в замкнутом мире Ватикана во время процесса выборов нового Папы.

Согласно данным, опубликованным во вторник, после известий о смерти Папы просмотры фильма увеличились на 283%.

В картине выборы нового Понтифика изображены как интригующее мероприятие, полное внутренних конфликтов и политических манёвров кардиналов, борющихся за власть и влияние друг над другом.

Хотя фильм никоим образом не является документальным, создатели стремились воссоздать реальный папский конклав настолько точно, насколько возможно. Тем не менее, важно отметить, что практически ничего неизвестно о подлинных внутренних процессах Конклава, поскольку участники обязаны соблюдать строгий обет молчания.

Мы знаем, что общая логистика, показанная в фильме, в целом соответствует действительности. Мы видим кардиналов живущими, принимающими пищу (и даже использующими электронные сигареты) совместно в Доме Санта-Марта, гостевом доме, расположенном на территории Апостольского дворца в Ватикане. Гостевой дом, представленный в фильме, был специально создан декораторами, однако реальные кардиналы будут изолированы там, начиная с начала мая.

Уточнения

Па́пство (лат Pontifex Romanus) — богословский и религиозно-политический институт католицизма, устанавливающий па́пу ри́мского, т. е. дословно отца Рима, видимым главой всей Католической церкви.

