Стивен Спилберг назвал фильм, который считает величайшим произведением кинематографа

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Режиссёр Стивен Спилберг объяснил, какой киношедевр он ставит на первое место в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Mateus S. Figueiredo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Человек под дождём с зонтом в руке

Среди знаменитостей, чествовавших недавно Фрэнсиса Форда Копполу на церемонии вручения премии Американского института киноискусства (AFI), были такие выдающиеся деятели Голливуда, как Джордж Лукас, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Харрисон Форд и Стивен Спилберг.

Вы можете спорить о том, какой американский фильм является лучшим всех времен. Однако Стивен Спилберг, режиссер, снявший немало классических фильмов сам ("Челюсти", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" и "Список Шиндлера"), выразил свое мнение по этому поводу.

Спилберг сделал заявление на мероприятии, посвященном режиссеру Фрэнсису Форду Копполе, организованном Американским институтом кинематографии 26 апреля.

Его выбор пал на знаменитый фильм 1972 года "Крёстный отец", режиссёра которого, конечно же, зовут Коппола.

Перед тем, как Спилберг и Джордж Лукас вручили Копполе премию Американского института кинематографии "За жизненные достижения" №50, Спилберг рассказал, как познакомился с Копполой в 1967 году и получил приглашение посмотреть и оценить раннюю версию фильма "Апокалипсис сегодня", согласно изданию The Hollywood Reporter.

Затем Спилберг сказал, что считает "Крёстного отца" "величайшим американским фильмом всех времён", замечание, которое заставило Копполу закрыть лицо руками.

Уточнения

Сти́вен А́ллан Спи́лберг (англ. Steven Allan Spielberg; род. 18 декабря 1946[…], Цинциннати, Огайо, США) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист. Одна из ключевых фигур эры Нового Голливуда, пионер современного блокбастера и самый коммерчески успешный режиссёр в истории мирового кинематографа.

