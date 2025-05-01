Один из героев Гарри Поттера примет участие в новом сериале о мальчике-волшебнике

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Участник оригинального состава фильмов о Гарри Поттере, поддержавший Джоан Роулинг, получит награду в виде роли в новом телесериале.

Фото: commons.wikimedia.org by Hogwarts Legacy official YouTube channel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Хогвартс

Актёр Том Фелтон поддержал Джоан Роулинг, отказавшись публично критиковать её позицию, когда она активно выступала за права женщин.

Том Фелтон, сыгравший белокурого злодея Драко Малфоя, выразил желание посетить съёмочную площадку и познакомиться с новым актёром, которому предстоит исполнить роль персонажа, сделавшего его знаменитым.

Студия Warner Bros надеется привлечь Фелтона для участия в создании закадрового материала для канала HBO, который станет частью документального фильма о производстве сериала. 37-летний актёр также ожидается на месте производства, чтобы давать советы молодым звёздам, поскольку он будет вовлечён в новый проект.

Однако Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, игравшие Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли соответственно в оригинальной киносерии, вряд ли примут участие в новом телевизионном сериале. Тройка оригинальных персонажей дистанцировалась от Роулинг в 2020 году после эссе писательницы, посвящённого определению женщины биологическим полом, а не идентичностью пола.

Фелтон отказался осуждать Роулинг ни разу за всю кампанию в поддержку прав женщин, включая её поддержку решения Верховного суда, согласно которому транс-женщины юридически не являются женщинами.

Информатор сообщил газете следующее: "Это разбивает сердца троим актёрам. Их детство было целиком посвящено созданию мира "Гарри Поттера", и этот мир занимал особое место в жизни каждого из них.

Но теперь, когда весь мир снова ждёт увидеть истории на экране, они оказались лишь мимолетной мыслью, лишённые какого-либо участия в новом сериале. Вместо этого они сталкиваются с перспективой полного замещения в сознании будущих поколений поклонников Гарри Поттера."

Роулинг пообещала быть "очень вовлечённой" в производство нового сериала, чтобы обеспечить точное воспроизведение сюжета семи книг. Информатор добавил, что автор наслаждается возможностью вдохнуть новую жизнь в произведения и изгнать воспоминания о первоначальных звёздах, которых она считает предавшими её.

Уточнения

Джоа́н Ро́улинг (англ. Joanne Rowling; род. 31 июля 1965), или Ро́линг, также известная под псевдонимами Дж. К. Роулинг (J. K. Rowling), Джоан Кэ́тлин Роулинг (англ. Joanne Kathleen Rowling) и Ро́берт Гэлбре́йт (англ. Robert Galbraith) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.

