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Ты меня ненавидишь: Гэри Олдман извинился перед Деми Мур

1:12
Кино

Звезда сериала "Медленные лошади" Гэри Олдман признал свою вину перед Деми Мур.

Актёр Гэри Олдман
Фото: ВК-аккаунт Гэри Олдмана is licensed under public doman
Актёр Гэри Олдман

Гэри Олдман назвал свое поведение на съемках романтической трагедии 1995 года "Алое письмо" "непрофессиональным" и извинился перед своей коллегой, актрисой Деми Мур.

В фильме Олдман сыграл роль преподобного Артура Диммесдейла в экранизации романа Натаниэля Готорна, исполнив главную мужскую роль вместе с Деми Мур. В картине рассказывалась история запретной любви и её ужасающих последствий.

Давая интервью журналу Radio Times, обладатель премии Оскар вспоминает, как его "периодические приступы выпивки" во время съёмочного процесса разочаровали Деми Мур.

Он поведал, что находился в глубокой депрессии.

"Я слишком много пил в обеденный перерыв. Это было разрушительно. Вернувшись на площадку, я всё-таки смог сыграть важную сцену", — объяснил актёр.

Олдман помнит чувство вины и стыда перед Мур.

"Прости меня, должно быть, ты ненавидишь меня", — сказал он коллеге по съёмкам.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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