Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ты его пьёшь, но толку — ноль: четыре ошибки с витамином D
Дёшево и сердито: этот маринад для шашлыка признан самым выгодным
Мох вместо удобрений: садоводы раскрывают секрет укоренения без химии
Земли Чернобыля могут вернуть в сельхозоборот
Только для славян не получится: суды запретили подобные объявления
Жарить шашлык на майские праздники нельзя в этих местах: могут оштрафовать
Вакуум против обвисшего живота: как работает хит тренеров
ИИ-агенты провалили почти все задания, но угрожают офисному планктону
Сладкое и снеки стали главными убийцами людей за год

Интернет-сериал о чучеле обогнал по популярности Титаник и Волк с Уолл-стрит

1:56
Кино

Интернет-сериал, посвященный истории с чучелом, сумел обойти такие известные кинокартины, как "Титаник" и "Волк с Уолл-стрит", по рейтинговым оценкам пользователей крупнейшего мирового ресурса IMDb

Киноплёнка
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Киноплёнка

Что представляет собой псевдодокументальный веб-сериал "The Oldest View", созданный молодым режиссером Кейном Парсоном, и почему он стал предметом активного обсуждения среди интернет-пользователей?

Проект, запущенный в 2023 году, получил высокие оценки аудитории и продолжал привлекать внимание даже спустя два года. Алгоритмы видеохостинга неоднократно рекомендовали сериал зрителям, а его рейтинги оказались впечатляющими — на платформе IMDb он набрал 8,4 балла, обойдя легендарные фильмы "Титаник" и "Волк с Уолл-стрит".

Идея сериала возникла благодаря реальной истории французского ботаника Жюльена Ривершона, чье чучело использовалось на параде, а позже оказалось заброшенным в пустующем супермаркете. История жизни и смерти учёного легла в основу сюжета ленты, поднимающей темы одиночества и изоляции личности от общества.

Парсонс использовал приёмы псевдодокументалистики и эффекта "найденных записей", ранее ставших популярными благодаря фильмам типа "Паранормальное явление". Благодаря сочетанию реалистичных съёмок настоящих мест и качественной компьютерной графики, сериал создает уникальную атмосферу таинственности и напряжения, усиливающуюся с развитием сюжета.

Комментаторы отмечают высокое качество визуальных эффектов и способность вызвать сильный эмоциональный отклик. Многие подчеркивают сложность кинематографического подхода и восхищаются детализированностью каждой сцены, достигнувшей уровня, характерного для дорогостоящих студийных проектов.

Уточнения

Телесериа́л (англ. Television series) — термин, используемый различными телеорганизациями для обозначения художественных телепередач с открытым (отсутствие «финальной точки») или частично завершённым сюжетом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Авто
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Наука и техника
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом Аудио 
Популярное
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан

В самом сердце океана скрывается древний мир и новая угроза: что нашли учёные в глубинах Большой Голубой Дыры?

Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Последние материалы
Ты его пьёшь, но толку — ноль: четыре ошибки с витамином D
Дёшево и сердито: этот маринад для шашлыка признан самым выгодным
Мох вместо удобрений: садоводы раскрывают секрет укоренения без химии
Земли Чернобыля могут вернуть в сельхозоборот
Только для славян не получится: суды запретили подобные объявления
Жарить шашлык на майские праздники нельзя в этих местах: могут оштрафовать
Интернет-сериал о чучеле обогнал по популярности Титаник и Волк с Уолл-стрит
Вакуум против обвисшего живота: как работает хит тренеров
ИИ-агенты провалили почти все задания, но угрожают офисному планктону
Сладкое и снеки стали главными убийцами людей за год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.