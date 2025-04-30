Интернет-сериал о чучеле обогнал по популярности Титаник и Волк с Уолл-стрит

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Интернет-сериал, посвященный истории с чучелом, сумел обойти такие известные кинокартины, как "Титаник" и "Волк с Уолл-стрит", по рейтинговым оценкам пользователей крупнейшего мирового ресурса IMDb

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Киноплёнка

Что представляет собой псевдодокументальный веб-сериал "The Oldest View", созданный молодым режиссером Кейном Парсоном, и почему он стал предметом активного обсуждения среди интернет-пользователей?

Проект, запущенный в 2023 году, получил высокие оценки аудитории и продолжал привлекать внимание даже спустя два года. Алгоритмы видеохостинга неоднократно рекомендовали сериал зрителям, а его рейтинги оказались впечатляющими — на платформе IMDb он набрал 8,4 балла, обойдя легендарные фильмы "Титаник" и "Волк с Уолл-стрит".

Идея сериала возникла благодаря реальной истории французского ботаника Жюльена Ривершона, чье чучело использовалось на параде, а позже оказалось заброшенным в пустующем супермаркете. История жизни и смерти учёного легла в основу сюжета ленты, поднимающей темы одиночества и изоляции личности от общества.

Парсонс использовал приёмы псевдодокументалистики и эффекта "найденных записей", ранее ставших популярными благодаря фильмам типа "Паранормальное явление". Благодаря сочетанию реалистичных съёмок настоящих мест и качественной компьютерной графики, сериал создает уникальную атмосферу таинственности и напряжения, усиливающуюся с развитием сюжета.

Комментаторы отмечают высокое качество визуальных эффектов и способность вызвать сильный эмоциональный отклик. Многие подчеркивают сложность кинематографического подхода и восхищаются детализированностью каждой сцены, достигнувшей уровня, характерного для дорогостоящих студийных проектов.

Уточнения

Телесериа́л (англ. Television series) — термин, используемый различными телеорганизациями для обозначения художественных телепередач с открытым (отсутствие «финальной точки») или частично завершённым сюжетом.

