Внебрачный сын Пореченкова удивил: вот что произошло на самом деле во время их первой встречи

Владимир Любимцев, внебрачный сын Михаила Пореченкова, впервые встретился с отцом, уже будучи взрослым. Об этом Владимир рассказал в интервью журналу "Атмосфера".
Мать Владимира — женщина, с которой у Пореченкова были романтичные отношения в период учёбы в Эстонии, однако разногласия и недопонимания привели к тому, что влюблённые расстались. Михаил Пореченков уехал в Россию и жил сначала в Санкт-Петербурге, а потом перебрался в столицу, где и стал знаменитым актёром.
"Я приехал в Москву поступать, уже отслужив в армии. Кривой, косой, лысый. Абсолютно дикий вообще. Пришёл к отцу, тот говорит: "Ну всё, сейчас будем гулять, отдыхать, расслабляться". Я отвечаю: "Нет. Я буду поступать в театральный". У меня даже было ощущение, что он расстроился", — вспомнил Владимир.
Михаи́л Евге́ньевич Поре́ченков (род. 2 марта 1969, Ленинград) — российский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2019), а также Республики Южная Осетия (2015) и Донецкой Народной Республики (2014).
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