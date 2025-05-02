Гузеева ошеломила признанием: вот что заставило её поставить крест на карьере в кино

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Лариса Гузеева могла бы продолжать карьеру в кино, ведь режиссёры заваливают её предложениями. Иногда актриса соглашается сняться в том или ином фильме, но делает это скорее как исключение, а не как правило.

Фото: flickr.com by -Roge-, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Камера

Звезда "Жестокого романса" призналась, что причина её отказов от съёмок кроется в недовольстве собственной внешностью. Также она добавила, что ей не хочется играть однотипные роли, которые ей доступны в её возрасте. Гузеевой хочется большего разнообразия в творчестве, но она понимает, что теперь это уже сложно.

"Я себе не нравилась в зеркале, меня угнетало, что я набрала вес. Не нравился овал лица… Если идти делать подтяжки, операции, то буду как все. В общем, я уже понимала всё про себя, про свой возраст. И кого я буду играть? Этих бесконечных мам? Нет, я была бы плохая мама", — объяснила Гузеева на YouYube-канале FAMETIME TV.

Актриса призналась, что переживания из-за внешности настолько сильны, что ей кажется, будто все догадываются об этом.

"Вот я своё сознание пока не могу соединить со своим телом. Мне сложно. Я не понимаю, что мне надеть, как себя вести, что есть, с кем дружить, у меня какие-то комплексы возрастные. Мне кажется, что у меня прямо на лбу написано, что я парюсь на эту тему", — подытожила Гузеева.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).

