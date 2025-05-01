Роковой полёт: Юлия Пересильд винит космос в обрушившейся на семью беде — что случилось?

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Юлия Пересильд рассказала о серьёзной болезни своей матери. По мнению актрисы, виной послужил её полёт в космос и то, что мать сильно переживала перед этим событием.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Пересильд

"Через месяц после моего возвращения у моей мамы началась очень сложная онкология горла. Психосоматика. Представляешь, какой уровень напряжения", — поделилась Юлия в подкасте Dreamcast в VK Видео.

Также Пересильд призналась, что на этапе подготовки к полёту могла быть злой и подавленной. Она доставала из холодильника вино, чтобы снять напряжение.

"Моя мама смотрела на всё это и говорила: "О-о, а ты ведь полетишь", — вспомнила Юлия.

Уточнения

Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018); лауреат премии Президента Российской Федерации (2013), премии Правительства Российской Федерации (2017), Государственной премии Российской Федерации (2023).

