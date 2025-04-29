Слово пацана за кадром: Пересильд призналась в жёстком контроле над юными актёрами

Актриса Юлия Пересильд раскрыла жёсткие методы воспитания молодых актёров сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
В подкасте Dreamcast звезда призналась, что активно "промывала мозги" начинающим коллегам, включая Льва Зулькарнаева, чтобы спасти их от звёздной болезни.
"Удержаться на волне славы в юном возрасте почти невозможно", — заявила актриса, сравнив успех с "разматывающимся колесом".
Дочь Пересильд, Анна, сыгравшая в проекте, столкнулась с хейтом после премьеры. "Но поддержка семьи перевесила негатив", — отметила она. Молодая актриса подчеркнула, что избежала зазнайства, в отличие от некоторых коллег.
Пересильд-младшая призналась, что наблюдения за высокомерием окружающих вызывали у неё отторжение.
"Работа — это роль, а за кадром я остаюсь человеком", — резюмировала Анна.
Ранее невестка певицы Валерии рассказала о ревности дочери к новорождённому брату.
Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.
«Сло́во пацана́ Кровь на асфа́льте» — российский криминальный сериал о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссёром Жорой Крыжовниковым на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».
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