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Слово пацана за кадром: Пересильд призналась в жёстком контроле над юными актёрами

Кино » Российское кино

Актриса Юлия Пересильд раскрыла жёсткие методы воспитания молодых актёров сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Юлия Пересильд
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Пересильд

В подкасте Dreamcast звезда призналась, что активно "промывала мозги" начинающим коллегам, включая Льва Зулькарнаева, чтобы спасти их от звёздной болезни.

"Удержаться на волне славы в юном возрасте почти невозможно", — заявила актриса, сравнив успех с "разматывающимся колесом".

Дочь Пересильд, Анна, сыгравшая в проекте, столкнулась с хейтом после премьеры. "Но поддержка семьи перевесила негатив", — отметила она. Молодая актриса подчеркнула, что избежала зазнайства, в отличие от некоторых коллег.

Пересильд-младшая призналась, что наблюдения за высокомерием окружающих вызывали у неё отторжение.

"Работа — это роль, а за кадром я остаюсь человеком", — резюмировала Анна.

Ранее невестка певицы Валерии рассказала о ревности дочери к новорождённому брату.

Уточнения

Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.

«Сло́во пацана́ Кровь на асфа́льте» — российский криминальный сериал о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссёром Жорой Крыжовниковым на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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