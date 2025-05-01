Безответственный баловник: Кологривый удивил признанием о сходстве со своим героем из сказки Сокровища гномов

В настоящее время идут съёмки сказочной комедии "Сокровища гномов". В главной роли снимается актёр Никита Кологривый. Об этом он рассказал в беседе с Клео.ру.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Кологривый

Актёр признался, что очень любит сказки и никогда не отказывается, если ему предлагают сняться в фильме такого жанра. Кологривый убеждён, что сказки могут быть интересны и полезны для людей любого возраста. Когда у артиста выпадает свободное время, он любит смотреть мультфильмы. А ещё Никита открыл секрет, что сам ищет клад и надеется его найти.

В "Сокровищах гномов" Кологривый играет коммерсанта Рому, который встречает четырёх гномов. О своём герое актёр отзывается с большой симпатией.

"Если кратко, то мой герой — невезучий коммерсант-аферист, но такой обаятельный, что ему всё прощаешь", — отметил артист.

В фильме герой Кологривого попадает в разные сложные ситуации, но в конце концов всё заканчивается благополучно.

"Я вообще такой же безответственный, как и мой герой. Я такой баловник. Люблю баловаться", — признался Никита.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино. Известен по ролям в трилогии об Остапе Бендере режиссёра Игоря Зайцева, Левиса в сериале «Оффлайн», Геры в сериале «Два холма», Емели в фильме «По щучьему велению» и Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

