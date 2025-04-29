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Корейская анимация штурмует Голливуд: Царь царей – новый лидер проката, обошедший Паразитов

1:00
Кино » Зарубежное кино

Корейский анимационный шедевр "Царь царей" взорвал бокс-офис США, собрав за уикенд 54,7 млн долларов и обойдя легендарных "Паразитов" (53,8 млн долларов).

Кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by Razgrad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кинотеатр

Проект стал самым кассовым корейским фильмом в истории страны, покорив аудиторию трогательной историей о силе веры и любви.

Сюжет, вдохновлённый повестью Диккенса, рассказывает, как обычная сказка на ночь превращается для мальчика в путешествие, меняющее его жизнь.

Мультфильм, получивший восторженные отзывы, уже окрестили "визуальной молитвой" за счёт сочетания философии и яркой анимации.

Голоса персонажам подарили суперзвезды: Пирс Броснан, Ума Турман, Марк Хэмилл и другие. Российские зрители увидят ленту с 15 мая.

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Уточнения

«Парази́ты» (кор 기생충 Кисэнчхун) — южнокорейская чёрная комедия с элементами триллера режиссёра Пон Чжун Хо. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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