Корейская анимация штурмует Голливуд: Царь царей – новый лидер проката, обошедший Паразитов

Корейский анимационный шедевр "Царь царей" взорвал бокс-офис США, собрав за уикенд 54,7 млн долларов и обойдя легендарных "Паразитов" (53,8 млн долларов).
Проект стал самым кассовым корейским фильмом в истории страны, покорив аудиторию трогательной историей о силе веры и любви.
Сюжет, вдохновлённый повестью Диккенса, рассказывает, как обычная сказка на ночь превращается для мальчика в путешествие, меняющее его жизнь.
Мультфильм, получивший восторженные отзывы, уже окрестили "визуальной молитвой" за счёт сочетания философии и яркой анимации.
Голоса персонажам подарили суперзвезды: Пирс Броснан, Ума Турман, Марк Хэмилл и другие. Российские зрители увидят ленту с 15 мая.
Ранее девушка Павла Дурова рассказала, как стать богатой.
«Парази́ты» (кор 기생충 Кисэнчхун) — южнокорейская чёрная комедия с элементами триллера режиссёра Пон Чжун Хо.
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