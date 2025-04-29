Талызина в ярости: что не так с новым Простоквашино от Андреасяна

Режиссёр Сарик Андреасян, прозванный "королём ремейков", вновь вызвал бурю негодования, представив трейлер фильма "Простоквашино".

Фото: vk.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валентина Талызина

Премьера экранизации знаменитой сказки Эдуарда Успенского намечена на 1 января 2026 года, но уже сейчас проект раскритиковала актриса Валентина Талызина, озвучившая маму дяди Фёдора в оригинале.

"Современные режиссёры паразитируют на прошлых успехах. Своё придумать не могут — вот и пережевывают старое", — цитирует артистку издание "Абзац".

Большинство зрителей, посмотревших трейлер, поддержали Талызину. В соцсетях киноделов назвали "творческими импотентами", обвинив в бездарном копировании классики.

Ранее звезда сериала "Физрук" рассказала о борьбе с РПП.

Уточнения

Валенти́на Илларио́новна Талы́зина (род. 22 января 1935, Омск, СССР) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР (1985).



Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

