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РПП победило?: звезда Физрука откровенно о тяжёлом недуге

1:06
Кино » Российское кино

Актриса Полина Гренц, звезда сериала "Физрук", шокировала откровением о многолетней борьбе с расстройством пищевого поведения.

Полина Гренц
Фото: vk.com by канал АрЫна-БалерЫна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полина Гренц

В интервью Леди. Mail она призналась, что столкнулась с анорексией, булимией и компульсивным перееданием, что привело к критическим последствиям: исчезновению менструаций, выпадению волос и деформации ногтей.

"Я боялась еды, но ещё страшнее было признать проблему", — поделилась Гренц.

Несмотря на то, что актриса смогла стабилизировать вес на отметке 58 кг, эпизоды "заедания эмоций" периодически возвращаются.

Первым тревогу забил её партнёр, заметивший резкие изменения в её поведении. По её словам, он настоял на помощи, и теперь актриса идёт к психиатру.

Гренц подчеркнула: РПП — болезнь, которая останется с ней навсегда. Её история — попытка поддержать тех, кто скрывает аналогичные проблемы.

Ранее Mia Boyka негативно высказалась в адрес Егора Крида.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́нияРПП) — класс обусловленных генетическими, метаболическими и психологическими нарушениями поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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