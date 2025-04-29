РПП победило?: звезда Физрука откровенно о тяжёлом недуге

Актриса Полина Гренц, звезда сериала "Физрук", шокировала откровением о многолетней борьбе с расстройством пищевого поведения.
В интервью Леди. Mail она призналась, что столкнулась с анорексией, булимией и компульсивным перееданием, что привело к критическим последствиям: исчезновению менструаций, выпадению волос и деформации ногтей.
"Я боялась еды, но ещё страшнее было признать проблему", — поделилась Гренц.
Несмотря на то, что актриса смогла стабилизировать вес на отметке 58 кг, эпизоды "заедания эмоций" периодически возвращаются.
Первым тревогу забил её партнёр, заметивший резкие изменения в её поведении. По её словам, он настоял на помощи, и теперь актриса идёт к психиатру.
Гренц подчеркнула: РПП — болезнь, которая останется с ней навсегда. Её история — попытка поддержать тех, кто скрывает аналогичные проблемы.
Ранее Mia Boyka негативно высказалась в адрес Егора Крида.
Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс обусловленных генетическими, метаболическими и психологическими нарушениями поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.
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