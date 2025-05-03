Вечер за кинопросмотром: Собчак назвала 5 лучших фильмов с участием Пенелопы Крус

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Ксения Собчак в честь 51-го дня рождения Пенелопы Крус напомнила о лучших работах актрисы в кино.

Фото: ВК-аккаунт Пенелопы Крус is licensed under public doman Актриса Пенелопа Крус

Ксения Собчак является поклонницей актрисы Пенелопы Крус, которой исполнился 51 год.

Журналистка посоветовала подписчикам насладиться фильмами с участием одной из красивейших звёзд кинематографа в мире.

"Если вы как раз хотите завершить поздний вечер этого понедельника за кинопросмотром", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она перечислила 5 наиболее удачных фильмов, в которых блистала Пенелопа: "Ветчина, ветчина", "Возвращение", "Вики Кристина Барселона", "Разомкнутые объятия", "Девять".

Ранее Ксения Собчак оценила помолодевшую на 10 лет актрису Деми Мур.

Уточнения

Пенело́па Крус Са́нчес (устоявшаяся передача имени, точнее Пене́лопе, исп. Penélope Cruz Sánchez; род. 28 апреля 1974[…], Алькобендас, Мадрид) — испанская актриса и модель.

