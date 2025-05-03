Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Купили за десятки тысяч — а потом выбросили: кто из кошек чаще оказывается на улице
Полив днём — вред без пользы: почему огурцы перестают расти
Майская обрезка: секреты здоровья и цветения для вашего сада
Ванная будущего уже в продаже: что такое капсульный душ и зачем он вам нужен
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Николай Давыденко потряс фактом о Мирре Андреевой: её организм не справляется с нагрузками в теннисе
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Длинные и сильные волосы начинаются не с маски, а с этих трёх шагов
Медленнее, тише, жирнее? Почему обмен веществ с годами замедляется — и как его разбудить

Вечер за кинопросмотром: Собчак назвала 5 лучших фильмов с участием Пенелопы Крус

0:50
Кино

Ксения Собчак в честь 51-го дня рождения Пенелопы Крус напомнила о лучших работах актрисы в кино.

Актриса Пенелопа Крус
Фото: ВК-аккаунт Пенелопы Крус is licensed under public doman
Актриса Пенелопа Крус

Ксения Собчак является поклонницей актрисы Пенелопы Крус, которой исполнился 51 год.

Журналистка посоветовала подписчикам насладиться фильмами с участием одной из красивейших звёзд кинематографа в мире.

"Если вы как раз хотите завершить поздний вечер этого понедельника за кинопросмотром", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она перечислила 5 наиболее удачных фильмов, в которых блистала Пенелопа: "Ветчина, ветчина", "Возвращение", "Вики Кристина Барселона", "Разомкнутые объятия", "Девять".

Ранее Ксения Собчак оценила помолодевшую на 10 лет актрису Деми Мур.

Уточнения

Пенело́па Крус Са́нчес (устоявшаяся передача имени, точнее Пене́лопе, исп. Penélope Cruz Sánchez; род. 28 апреля 1974[…], Алькобендас, Мадрид) — испанская актриса и модель. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Авто
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться Аудио 
В регионах России начали строить жильё нового уровня — вот что в нём необычного
Недвижимость
В регионах России начали строить жильё нового уровня — вот что в нём необычного Аудио 
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Избавьтесь от моли до того, как она съест полгардероба
Избавьтесь от моли до того, как она съест полгардероба
Последние материалы
Купили за десятки тысяч — а потом выбросили: кто из кошек чаще оказывается на улице
Полив днём — вред без пользы: почему огурцы перестают расти
Майская обрезка: секреты здоровья и цветения для вашего сада
Ванная будущего уже в продаже: что такое капсульный душ и зачем он вам нужен
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Николай Давыденко потряс фактом о Мирре Андреевой: её организм не справляется с нагрузками в теннисе
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Длинные и сильные волосы начинаются не с маски, а с этих трёх шагов
Медленнее, тише, жирнее? Почему обмен веществ с годами замедляется — и как его разбудить
Секрет пышных оладий: избегайте этой ошибки — и они будут таять во рту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.