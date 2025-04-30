Netflix завершает эпопею Песочного человека: что ждёт зрителей в финале

1:30 Your browser does not support the audio element. Кино

Netflix готовится к финалу своего самого дорогого фэнтезийного проекта "Песочный человек".

Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картинка Netflix

Уже через пару недель Netflix завершит свой самый дорогостоящий фэнтезийный проект — сериал "Песочный человек" ("Sandman"). Несмотря на богатый исходный материал, третьего сезона мы не увидим, и похоже, что истории, связанные с семьей Вечных, не будут адаптироваться в ближайшее время.

После блестящего дебюта первого сезона на Netflix постоянно публиковались сведения о продолжении сериала "Песочный человек", однако теперь стало известно, что адаптация комиксов Нила Геймана движется к своему финалу. Давайте посмотрим, что нам известно о последнем сезоне мрачного фэнтези.

Что ждет зрителей во втором сезоне "Песочного человека". Поклонники комикс-серии долго ломали голову над вопросом, покажет ли Netflix сцену, в которой вся семья Вечных собирается на ужин. Согласно новому трейлеру, мы действительно можем ожидать такую сцену, поскольку Судьба собирает всех, чтобы сделать важное объявление.

Из списка подтверждённых новых персонажей можно заключить, что Один, король Асгарда, отправится в сопровождении Тора и Локи к Повелителю сновидений. Его цель — найти ключ от врат ада. Затем все вместе направятся в Ад, чтобы предотвратить Рагнарёк после отречения Люцифера.

Уточнения

Песо́чный челове́к (англ lang="en">Sandman), настоящее имя — Уи́льям Бе́йкер (англ. William Baker), псевдоним — Флинт Ма́рко (англ. Flint Marko) — персонаж комиксов издательства Marvel Comics. Впервые упомянут в The Amazing Spider-Man #4 (сентябрь 1963). Придуман Стэном Ли и художником Стивом Дитко как враг Человека-паука.

