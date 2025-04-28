Семейная тайна в ирландском поместье: Брэд Питт столкнётся со сверхъестественным

Эдвард Бергер, режиссёр оскароносного фильма "На Западном фронте без перемен", взялся за экранизацию мистического романа Тима Уинтона "Всадники".

Фото: YouTube канал Кинопоиск by Скриншот видео YouTube канала Кинопоиск, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

Главную роль в проекте исполнит Брэд Питт, что уже гарантирует феерию эмоций. Сюжет, как и сам дом в Ирландии, полон мрачных секретов: австралийская семья, купившая зловещее поместье, сталкивается с исчезновением жены. После возвращения в Австралию для продажи имущества мать таинственно пропадает, а в самолёте к отцу, оставшемуся ремонтировать дом, прилетает только их дочь.

Бергер, мастер атмосферного напряжения, обещает смесь психологического триллера и семейной драмы. Питт, по данным инсайдеров, сыграет отчаявшегося мужа, балансирующего между безумием и расследованием.

Интересно, что съёмки пройдут в мрачных локациях Ирландии, где туманы и древние замки станут полноценными "персонажами" ленты.

Роман Уинтона, номинированный на Букеровскую премию, долго считался неэкранизируемым из-за сложной структуры. Но Бергер, известный умением дробить сложные нарративы (вспомнить тот же "Конклав"), взялся за вызов.

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Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



Эдвард Бергер (нем. Edward Berger; род. в 1970, Вольфсбург, Нижняя Саксония, ФРГ) — немецкий кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

