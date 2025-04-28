Тайна последних дней Джина Хэкмена: раскрыты печальные результаты вскрытия актёра

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Окончательные результаты вскрытия легенды Голливуда Джина Хэкмена, найденного мёртвым в феврале 2025 года, обнажили мрачные подробности его последних дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Траурные свечи

Согласно отчёту Управления медицинских следователей Нью-Мексико, в крови 95-летнего актёра обнаружили критически высокий уровень ацетона, характерный для длительного голодания.

Помимо этого, у Хэкмена выявили серьёзные поражения почек и нейродегенеративные изменения, соответствующие болезни Альцгеймера.

Тело двукратного обладателя "Оскара" (за роли в "Французском связном" и "Непрощённом") и его супруги, 63-летней пианистки Бетси Аракавы, обнаружили в их доме в Санта-Фе 27 февраля.

Полиция не нашла следов насилия. Причиной смерти Аракавы стал редкий хантавирусный лёгочный синдром. По данным источников, её последний выход в свет зафиксирован 11 февраля — тогда она посещала аптеку и магазин для животных.

Ранее Иван Ургант сообщил о возвращении в Москву.

Уточнения

Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — около 18 февраля 2025, Санта-Фе) — американский актёр и писатель.



