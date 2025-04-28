Дамблдор станет последней ролью?: 79-летний Литгоу раскрыл свой главный страх

79-летний американский актёр Джон Литгоу, известный ролями в "Короне" и "Мстителях", заявил, что роль Альбуса Дамблдора в новом сериале по вселенной "Гарри Поттера" может стать его финальным аккордом в карьере.

Фото: vk.com by канал ANDREW FISHER: Movie News, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джон Литгоу

В интервью The Hollywood Reporter артист признался, что согласился на проект, несмотря на давление со стороны друзей, критиковавших сотрудничество с Джоан Роулинг из-за её скандальных высказываний.

Литгоу шокирован избирательностью общественности. Он напомнил, что никто не возмущался, когда его ролью в пьесе по книге Роальда Даля, чья семья извинялась за его антисемитизм. Но из-за Роулинг он получил шквал сообщений, что считает проявлением лицемерия.

Актёр подчеркнул, что его главным страхом было не отношение к писательнице, а реакция фанатов на американца в роли британского волшебника: "Дамблдор — икона. Боюсь, зрители не простят мне акцента".

Контракт Литгоу рассчитан на 8 лет, что для его возраста — серьёзное обязательство.

"Это роскошная роль для завершения карьеры. Но я волнуюсь: смогу ли прожить с Дамблдором столько лет?" — признался артист.

Ранее Михаил Шахназаров выступил за цензуру на ТВ и в медиасфере.

Уточнения

Джон А́ртур Ли́тгоу (англ. John Arthur Lithgow; род. 19 октября 1945) — американский актёр, писатель и музыкант.



«Гарри Поттер» (англ lang="en">Harry Potter) — будущий американский фэнтезийный сериал, основанный на серии романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.

