Операция на сердце обернулась триумфом: Светлана Немоляева рассказала о своём состоянии после выписки из больницы

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

У народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой с 2011 после смерти мужа Александра Лазарева-старшего зафиксирована сердечная аритмия. В борьбе с аритмией Светлана Немоляева принимала таблетки, но эффект от них был минимальный.

Фото: commons.wikimedia.org by Eva Parchomenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Светлана Немоляева

Периодически актрисе приходилось вызывать скорую помощь. В начале апреля Немоляевой в очередной раз потребовалась помощь врачей. Они предложили госпитализацию, но Светлана Немоляева отказалась, потому что должна была выйти на сцену в ближайшее время.

Позднее актриса согласилась лечь в больницу. На прошлой неделе Немоляевой была сделана рутинная операция на сердце от аритмии. Об этом пишет издание "Абзац".

Светлана Немоляева рассказала, как прошла операция.

"Чувствую себя очень хорошо. Вчера утром меня уже выписали из больницы. Впереди много планов. Операция прошла нормально, как полагается, без осложнений", — поделилась артистка.

Несмотря на возраст, Светлана Немоляева много работает в театре и снимается в кино. Скоро на экраны выйдет новая версия "Буратино", в которой актриса сыграла роль Тартилы.

Уточнения

Светла́на Влади́мировна Немоля́ева (род. 18 апреля 1937, Москва) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа; народная артистка РСФСР (1980); актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского с 1959 года.

