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Ловушка для вашего мозга: Лукас объяснил, как речь Йоды заставляла зрителей думать

1:13
Кино » Зарубежное кино

Легендарный создатель саги "Звёздные войны" Джордж Лукас на юбилейном показе фильма "Империя наносит ответный удар" раскрыл тайну, десятилетиями будоражившую фанатов.

Магистр Йода
Фото: vk.com by канал Звёздные Войны (StarWars), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магистр Йода

Оказалось, причудливый порядок слов в речи магистра Йоды — не случайность, а гениальный психологический ход.

"Если бы он говорил на обычном английском, его бы просто не услышали", — признался режиссёр в интервью Variety.

Лукас подчеркнул, что Йода, как главный философ вселенной, должен был выделяться не только внешне, но и вербально.

"Его речь — это вызов. Когда вы слышите "Сила могущественный союзник есть", мозг автоматически активируется, чтобы расшифровать смысл. Особенно это работает с детьми 12 лет — они начинают вникать, а не просто смотреть", — отметил режиссёр.

По его словам, необычная манера стала "ловушкой внимания": странный акцент и перевёрнутый синтаксис заставляли аудиторию концентрироваться на каждой фразе, превращая советы Йоды в запоминающиеся афоризмы.

Ранее стало известно, почему Паулина Андреева выбрала в мужья Фёдора Бондарчука.

 

Уточнения

Джордж Уо́лтон Лу́кас-младший (англ. George Walton Lucas, Jr.; род. 14 мая 1944, Модесто, Калифорния, США) — американский кинопродюсер, сценарист, режиссёр, монтажёр, оператор и предприниматель. 

«Звёздные во́йны» (англ. Star Wars, МФА: [stɑːɹ wɔːɹz]) — медиафраншиза в жанре эпической космической оперы.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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