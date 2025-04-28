Ловушка для вашего мозга: Лукас объяснил, как речь Йоды заставляла зрителей думать

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Легендарный создатель саги "Звёздные войны" Джордж Лукас на юбилейном показе фильма "Империя наносит ответный удар" раскрыл тайну, десятилетиями будоражившую фанатов.

Фото: vk.com by канал Звёздные Войны (StarWars), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магистр Йода

Оказалось, причудливый порядок слов в речи магистра Йоды — не случайность, а гениальный психологический ход.

"Если бы он говорил на обычном английском, его бы просто не услышали", — признался режиссёр в интервью Variety.

Лукас подчеркнул, что Йода, как главный философ вселенной, должен был выделяться не только внешне, но и вербально.

"Его речь — это вызов. Когда вы слышите "Сила могущественный союзник есть", мозг автоматически активируется, чтобы расшифровать смысл. Особенно это работает с детьми 12 лет — они начинают вникать, а не просто смотреть", — отметил режиссёр.

По его словам, необычная манера стала "ловушкой внимания": странный акцент и перевёрнутый синтаксис заставляли аудиторию концентрироваться на каждой фразе, превращая советы Йоды в запоминающиеся афоризмы.

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Уточнения

Джордж Уо́лтон Лу́кас-младший (англ. George Walton Lucas, Jr.; род. 14 мая 1944, Модесто, Калифорния, США) — американский кинопродюсер, сценарист, режиссёр, монтажёр, оператор и предприниматель.



«Звёздные во́йны» (англ. Star Wars, МФА: [stɑːɹ wɔːɹz]) — медиафраншиза в жанре эпической космической оперы.

