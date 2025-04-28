Она держит их в зависимости: Питт обвинил Джоли в манипуляциях детьми

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Конфликт между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли набирает новые обороты. Актёр в гневе из-за того, что его 18-летняя дочь Шайло всё больше копирует мать.

Фото: YouTube канал Мир Звезд by Скриншот видео YouTube канала Мир Звезд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анджелина Джоли

Недавно девушка сделала первую татуировку — символ знака зодиака Джоли "Близнецы", а также сменила имидж, отказавшись от коротких стрижек в пользу длинных волос, напоминающих образ матери в фильмах о Ларе Крофт.

Инсайдеры утверждают, что Питт тяжело переживает изменения в поведении дочери. Особенно его ранил отказ Шайло от подаренного им в детстве памятного аксессуара. В августе 2024 года девушка официально сменила фамилию, удалив "Питт", что стало ещё одним ударом для отца.

Осведомители связывают ситуацию с влиянием Джоли.

"Брэд уверен: Анджелина держит детей в эмоциональной зависимости, превращая их в свои копии. Он чувствует себя беспомощным", — отметили в RadarOnline.

Все шестеро детей пары — Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен — изначально носили двойную фамилию Джоли-Питт, но лишь трое младших являются их биологическими детьми.

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Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /dʒoʊˈliː/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, модель и общественный деятель.

