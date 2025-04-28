Netflix делает ставку на ясность: теперь субтитры не будут мешать просмотру

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Стриминг-гигант Netflix представил революционный формат субтитров, разработанный специально для зрителей без нарушений слуха.

Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Netflix на телевизоре

Новый вариант, уже доступный в пятом сезоне сериала "Ты", исключает описания звуковых эффектов и музыкальных тем, оставляя только текст диалогов.

Традиционные скрытые субтитры (CC), помимо реплик персонажей, включают указания вроде "тревожная музыка" или "грохот взрыва", что часто отвлекает тех, кто просто хочет уловить нюансы разговоров.

Обновлённая опция, помеченная как "Английский" вместо "Английский CC", позволяет сосредоточиться исключительно на словах героев.

Пока функция работает только для новых оригинальных проектов Netflix, но компания планирует адаптировать её для архивного контента, включая лицензионные фильмы и сериалы.

Ранее стало известно, какой фильм Стивен Спилберг считает культовым.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

