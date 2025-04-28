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Netflix делает ставку на ясность: теперь субтитры не будут мешать просмотру

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Кино » Зарубежное кино

Стриминг-гигант Netflix представил революционный формат субтитров, разработанный специально для зрителей без нарушений слуха.

Логотип Netflix на телевизоре
Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Логотип Netflix на телевизоре

Новый вариант, уже доступный в пятом сезоне сериала "Ты", исключает описания звуковых эффектов и музыкальных тем, оставляя только текст диалогов.

Традиционные скрытые субтитры (CC), помимо реплик персонажей, включают указания вроде "тревожная музыка" или "грохот взрыва", что часто отвлекает тех, кто просто хочет уловить нюансы разговоров.

Обновлённая опция, помеченная как "Английский" вместо "Английский CC", позволяет сосредоточиться исключительно на словах героев.

Пока функция работает только для новых оригинальных проектов Netflix, но компания планирует адаптировать её для архивного контента, включая лицензионные фильмы и сериалы.

Ранее стало известно, какой фильм Стивен Спилберг считает культовым.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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