Опустошение: Том Харди против всех в адском экшен-триллере Netflix

Четыре года фанаты томились в ожидании выхода "Опустошения" — нового экшен-триллера Netflix с Томом Харди в главной роли.
Игра стоила свеч: режиссёр Гарет Эванс, подаривший миру культовые "Рейд" и "Рейд 2", создал фильм, который уже называют главным хитом стриминга в 2025 году. Картина сочетает бешеный темп, визуальную поэзию насилия и фирменный стиль Эванса.
Сюжет вращается вокруг детектива Уокера (Харди), который, расследуя исчезновение сына коррумпированного политика, погружается в кровавый водоворот преступного мира. Город, напоминающий Готэм из комиксов, кишит враждующими группировками, а каждая схватка — от хрестоматийной перестрелки в ночном клубе до финальной битвы на заснеженных улицах — доведена до перфекционизма.
Зрители, по словам обозревателей, будут "визжать от восторга и морщиться от боли", наблюдая за тем, как Харди крушит оппонентов с грацией и жестокостью, затмевающей даже Джона Уика.
Несмотря на запутанный сюжет с избытком антагонистов (здесь и мафия, и продажные копы, и таинственные заговорщики), "Опустошение" не даёт заскучать ни на секунду. Эванс мастерски балансирует между хаосом и контролем: 110 минут пролетают как 90, оставляя после себя лишь адреналиновое послевкусие.
Особо отмечают и визуальную стилистику — мрачные улицы, снятые в Уэльсе, создают атмосферу сюрреалистичного комикса, где каждый выстрел звучит как симфония.
Для Харди эта роль — триумфальное возвращение после провальной трилогии "Веном". Его Уокер — брутальный, саркастичный, с грузом прошлого, но лишённый пафоса супергероев. В тандеме с ним — Джесси Мэй Ли в роли наивного патрульного и Тимоти Олифант, играющий мерзкого полицейского, чья концовка в ночном клубе стала одним из главных моментов фильма.
Э́двард То́мас Ха́рди, более известный как Том Харди (англ. Edward Thomas "Tom" Hardy; род. 15 сентября 1977, Хаммерсмит, Лондон, Великобритания) — британский актёр, продюсер и сценарист.
«Опустошение» (англ
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