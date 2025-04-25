Золотая лихорадка Чаплина: столетний шедевр покажут на Каннском кинофестивале

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Легендарная комедия Чарли Чаплина "Золотая лихорадка", отмечающая 100-летие в 2025 году, станет главным сюрпризом секции "Каннская классика". Организаторы фестиваля представят отреставрированную версию фильма в разрешении 4K, сообщает Variety.

Фото: youtube.com by канал Charlie Chaplin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чарли Чаплин

Премьера обновлённой ленты состоится в рамках 78-го Каннского кинофестиваля, который пройдёт с 13 по 24 мая, а уже 26 июня фильм выйдет в мировой прокат в 70 странах.

Картина 1925 года, где Маленький Бродяга ищет удачу на заснеженных просторах Аляски, не только стала символом немого кино, но и закрепила Чаплина как мастера трагикомедии. Реставрация, занявшая несколько лет, позволила вернуть оригинальную тонировку кадров и улучшить звуковое сопровождение, созданное самим режиссёром в 1942 году.

"Это дань уважения кинематографу, который даже спустя век продолжает вдохновлять", — отметили в пресс-службе фестиваля.

Каннская программа-2025 обещает быть насыщенной: помимо классики, в конкурсе представят долгожданную восьмую часть "Миссии: Невыполнима", провокационный вестерн "Эддингтон" Ари Астера и драму "Исчезновение Йозефа Менгеле" Кирилла Серебренникова.

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Уточнения

Сэр Чарльз Спе́нсер (Ча́рли) Ча́плин (англ. Charles Spencer «Charlie» Chaplin; 16 апреля 1889, Уолворт, Большой Лондон — 25 декабря 1977, Корсье-сюр-Веве, Во) — британский актёр, кинорежиссёр, сценарист, композитор, продюсер и монтажёр.

