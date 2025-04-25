Семейная драма Верников: почему сын отказывается сниматься с отцом?

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Народный артист России Игорь Верник в новом выпуске шоу "Кстати" раскрыл неожиданные детали отношений с сыном.

Фото: vk.com by канал Кино Mail, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Игорь Верник

Оказалось, что 25-летний Григорий Верник категорически отказывается сниматься с отцом в кино в ролях отца и сына, несмотря на многочисленные предложения режиссеров.

"Мы всегда отказываемся. Я даже уговаривал: "Давай уже попробуем, это станет частью нашей семейной истории". Но Гриша отвечает: "Не хочу тебя знать, не хочу с тобой соединяться! Ты мне неинтересен. Это унизительно — ты меня позоришь!"", — поделился 61-летний актёр.

При этом в сериале "ВИА "Васильки" отец и сын всё же работают вместе, но в необычном формате. Они играют одного персонажа в разные периоды его жизни, однако их герои не пересекаются в кадре. "Мы еще ни разу не взаимодействовали как партнеры. А мне этого жутко хочется!" — признался Верник-старший.

Ранее Джастин Бибер заявил, что преследования папарацци должны прекратиться.

Уточнения

И́горь Эми́льевич Ве́рник (род. 11 октября 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телепродюсер, теле- и радиоведущий, певец и кинокомпозитор.

