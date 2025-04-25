Японская страсть Софи Марсо: неожиданная любовь, зародившаяся в юности

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Актриса Софи Марсо, ставшая лицом французского павильона на Всемирной выставке в Осаке, поделилась историей своей многолетней любви к Японии.

Фото: youtube.com by канал Locarno Film Festival, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Софи Марсо

Церемония открытия, состоявшаяся 13 апреля на искусственном острове Юмэсима, собрала внимание не только к культурному наследию Франции, но и к личным узам звезды со Страной восходящего солнца. Интерес Марсо к Японии зародился ещё в 1982 году, когда фильм "Укол" ("La Boum") принёс ей невероятную популярность в Азии.

"Этот успех стал моим пропуском в Японию. Я приезжала сюда с юности, и наша история продолжается до сих пор", — призналась актриса в интервью журналу Point de Vue.

Её дети, 29-летний Венсан и 22-летняя Жюльетта, выросли в окружении японской культуры: "Они даже начинали учить язык в школе, вдохновляясь аниме и мангой", — добавила Марсо.

Французский павильон, оформленный в духе легенды о "красной нити судьбы" (akai ito), символизирует нерушимую связь между народами. В отличие от других стран, сделавших ставку на технологии, Франция представила артефакты своего наследия: статуи Родена, гобелены из Обюссона и даже гаргулью из собора Нотр-Дам. "Этот символ несёт надежду и упорство — то, что объединяет наши культуры", — подчеркнула Марсо.

Актриса, выбравшая для церемонии наряд с элементами кимоно — графичный топ и длинную чёрную юбку, — уже давно выступает культурным послом. С 2016 года она сотрудничает с брендом Ferrand, продвигая французское ремесло, а в рамках акции "Вкус Франции" в Джакарте знакомила азиатскую публику с гастрономией и искусством "по-французски".

Уточнения

Софи́ Даниэ́ль Сильви́ Марсо́ (фр. Sophie Danièle Sylvie Marceau, фамилия при рождении Мопю (фр. Maupu); род. 17 ноября 1966, Париж, Франция) — французская киноактриса, кинорежиссёр и певица.

