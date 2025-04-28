Возвращение Каратэ-пацан: Джеки Чан доказал, что остаётся иконой боевика

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Два мира вскоре объединятся на большом экране: Ральф Маччио, звезда оригинальной франшизы и сериала "Кобра Кай", и актёр боевиков Джеки Чан, сыгравший наставника в ремейке 2010 года, объединили усилия в фильме "Каратэ-пацан: Легенды", чтобы защитить подростка.

Фото: commons.wikimedia.org by Firdaus Latif, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джеки Чан

О чём фильм "Каратэ-пацан: Легенды"? Спустя три года после событий "Кобры Кай" семейная трагедия вынуждает ученика кунг-фу Ли Фонга (Бен Ван), покинуть родную Пекин и начать новую жизнь вместе с матерью в Нью-Йорке. Несмотря на ежедневные нападения, он поклялся больше не драться.

Но когда наконец-то заводит друзей, Ли вынужден принять участие в турнире по каратэ ради их защиты. Однако его умения кунг-фу совершенно бесполезны в данном соревновании.

У своего старого наставника и учителя господина Хана (Чан) есть решение! Он знакомится с человеком, способным научить Ли искусству каратэ: Дэниелом ЛаРуссо (Макчио). Вместе они принимают парня и помогают ему объединить два стиля боевых искусств, готовя его к крупному поединку.

"Потрясающая сцена боя" пока отсутствует в трейлере. Джекки Чан редко появляется в роли актёра боевика. Там всего две очень короткие сцены боёв с ним, однако ожидается, что легенда боевых искусств сыграет значительную роль в конце фильма — хотя, конечно же, внимание также сосредоточено на таланте Бена Вана.

Уточнения

Дже́ки Чан — гонконгский, китайский и американский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств.

