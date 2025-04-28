Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессиональная чистка лица: когда нужно идти к косметологу, а когда — подождать
Сбежали — и прижились: как бывшие домашние питомцы меняют природу России
Импортозамещение по-русски: что задумали аграрии
Тибетское небо: как высота превращает полёты в экстремальное испытание
Айза устроила жениху и сыну экзекуцию, чтобы они почувствовали боль женщин при менструации
ТОП-5 удобрений для успешного огородничества
Белые шторы в любое время: и не важно, курите ли вы дома
Миндаль против морщин: чем орехи лучше дорогого крема
Вашей яблоне мешают соседи: когда пересадка — единственный выход

Возвращение Каратэ-пацан: Джеки Чан доказал, что остаётся иконой боевика

1:36
Кино

Два мира вскоре объединятся на большом экране: Ральф Маччио, звезда оригинальной франшизы и сериала "Кобра Кай", и актёр боевиков Джеки Чан, сыгравший наставника в ремейке 2010 года, объединили усилия в фильме "Каратэ-пацан: Легенды", чтобы защитить подростка.

Джеки Чан
Фото: commons.wikimedia.org by Firdaus Latif, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джеки Чан

О чём фильм "Каратэ-пацан: Легенды"? Спустя три года после событий "Кобры Кай" семейная трагедия вынуждает ученика кунг-фу Ли Фонга (Бен Ван), покинуть родную Пекин и начать новую жизнь вместе с матерью в Нью-Йорке. Несмотря на ежедневные нападения, он поклялся больше не драться.

Но когда наконец-то заводит друзей, Ли вынужден принять участие в турнире по каратэ ради их защиты. Однако его умения кунг-фу совершенно бесполезны в данном соревновании.

У своего старого наставника и учителя господина Хана (Чан) есть решение! Он знакомится с человеком, способным научить Ли искусству каратэ: Дэниелом ЛаРуссо (Макчио). Вместе они принимают парня и помогают ему объединить два стиля боевых искусств, готовя его к крупному поединку.

"Потрясающая сцена боя" пока отсутствует в трейлере. Джекки Чан редко появляется в роли актёра боевика. Там всего две очень короткие сцены боёв с ним, однако ожидается, что легенда боевых искусств сыграет значительную роль в конце фильма — хотя, конечно же, внимание также сосредоточено на таланте Бена Вана.

Уточнения

Дже́ки Чан  — гонконгский, китайский и американский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Экономика и бизнес
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты Аудио 
Не холодильник и не стиралка: прибор на вашей кухне, который сжигает больше энергии, чем 65 холодильников
Недвижимость
Не холодильник и не стиралка: прибор на вашей кухне, который сжигает больше энергии, чем 65 холодильников Аудио 
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Наука и техника
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
ТОП-5 удобрений для успешного огородничества
Белые шторы в любое время: и не важно, курите ли вы дома
Миндаль против морщин: чем орехи лучше дорогого крема
Вашей яблоне мешают соседи: когда пересадка — единственный выход
Ловушка на колёсах: машины, которые вызывают у инспекторов нехорошие подозрения
Мыть волосы дважды — секрет идеальной укладки и здоровья шевелюры
Возвращение Каратэ-пацан: Джеки Чан доказал, что остаётся иконой боевика
Раскопки в Уэльсе: скелеты раннего Средневековья раскрывают неожиданные факты о жизни женщин
Дефолт стучится в дверь? Украина балансирует
Вкус путешествий: попробуйте французские пирожные и cкандинавские булочки, не покидая Токио — это возможно в Хироо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.