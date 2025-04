Звезда сериала Одни из нас сбежала из соцсетей: мне нечего оправдывать

Актриса Белла Рамзи, известная по сериалу "Одни из нас", полностью отказалась от социальных сетей после волны ненависти из-за своей роли Элли в экранизации игры The Last of Us.

Решение она приняла несколько месяцев назад, объяснив в интервью The Hollywood Reporter, что никогда не стремилась к публичности в интернете.

"Я всегда знала, что однажды удалю аккаунты. Для меня это не драма — просто перестала заходить в Twitter и Reddit", — заявила Рамзи.

Поводом для хейта стали завышенные ожидания фанатов игры, раскритиковавших внешность актрисы и её отличие от персонажа. Особенно остро негатив проявился перед выходом второго сезона сериала, где Рамзи играет повзрослевшую Элли.

Артистка же уверена, что не обязана оправдывать чужие фантазии.

Рамзи также призналась, что устала от постоянных вопросов о подготовке к роли. Она заявила, что всё показала через свою работу и подчеркнула, что изначально заводила соцсети лишь для продвижения проектов.

