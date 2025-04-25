Вино Джорджа Лукаса покоряет Канны: какой секрет кроется в этих трёх купажах?

Винодельня Château Margüi, принадлежащая легендарному режиссёру Джорджу Лукасу, официально стала поставщиком Каннского кинофестиваля в 2025 году.
Поместье в Провансе, купленное создателем "Звёздных войн" и "Индианы Джонса" в 2017-м, представит три эксклюзивных купажа в цветовой палитре, созвучной кинематографу.
"Это логичный союз: кино и вино объединяет поиск совершенства и французская элегантность вне шаблонов", — заявил директор шато Ян Жуэ.
Коллаборация обещает стать сенсацией: вместо традиционных гастрономических пар вина Château Margüi, отмеченные био-сертификатами, будут сочетать с кинопоказами. Например, купаж Bastide 2022 из частной коллекции Лукаса предлагают дегустировать с блюдами вроде семичасового бараньего гигота под трюфельным соусом.
"Фестиваль давно фокусируется на экологии, а наши принципы органического виноделия идеально вписываются в эту философию", — пояснил Жуэ.
Решение Канн поддержать проект Лукаса называют символичным жестом: режиссёр, изменивший индустрию кино, теперь через вина транслирует любовь к провансальскому терруару.
Ранее Паша Техник появился в новом клипе Басты.
Джордж Уо́лтон Лу́кас-младший (англ. George Walton Lucas, Jr.; род. 14 мая 1944, Модесто, Калифорния, США) — американский кинопродюсер, сценарист, режиссёр, монтажёр, оператор и предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.