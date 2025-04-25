Вино Джорджа Лукаса покоряет Канны: какой секрет кроется в этих трёх купажах?

Винодельня Château Margüi, принадлежащая легендарному режиссёру Джорджу Лукасу, официально стала поставщиком Каннского кинофестиваля в 2025 году.

Фото: youtube.com by канал SWEROK, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джордж Лукас

Поместье в Провансе, купленное создателем "Звёздных войн" и "Индианы Джонса" в 2017-м, представит три эксклюзивных купажа в цветовой палитре, созвучной кинематографу.

"Это логичный союз: кино и вино объединяет поиск совершенства и французская элегантность вне шаблонов", — заявил директор шато Ян Жуэ.

Коллаборация обещает стать сенсацией: вместо традиционных гастрономических пар вина Château Margüi, отмеченные био-сертификатами, будут сочетать с кинопоказами. Например, купаж Bastide 2022 из частной коллекции Лукаса предлагают дегустировать с блюдами вроде семичасового бараньего гигота под трюфельным соусом.

"Фестиваль давно фокусируется на экологии, а наши принципы органического виноделия идеально вписываются в эту философию", — пояснил Жуэ.

Решение Канн поддержать проект Лукаса называют символичным жестом: режиссёр, изменивший индустрию кино, теперь через вина транслирует любовь к провансальскому терруару.

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Уточнения

Джордж Уо́лтон Лу́кас-младший (англ. George Walton Lucas, Jr.; род. 14 мая 1944, Модесто, Калифорния, США) — американский кинопродюсер, сценарист, режиссёр, монтажёр, оператор и предприниматель.

