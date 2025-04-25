Netflix анонсировал продолжение сериала Очень странные дела

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

После пятого сезона серил "Очень странные дела" будет выходить в виде мультсериала.

Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Netflix на телевизоре

Актёры-подростки уже выросли из своих ролей, поэтому Netflix решил создать анимированную версию "Странных дел". Этот формат отдаёт дань уважения субботним утренним мультфильмам 1980-х годов.

После того, как этой осенью на Netflix наконец появится 5 сезон "Странных дел", франшиза продолжится в новом мультсериале.

Нетфликс наконец-то раскрыл название этого шоу: "Очень странные дела: сказки 85-го".

"Мы всегда мечтали о мультсериале "Очень странные дела" в духе субботних утренних мультфильмов, которые мы любили в детстве, — сказали создатели "Очень странных дел" Мэтт и Росс Даффер в заявлении для Tudum. — И видеть, как эта мечта воплощается в жизнь, было невероятно волнительно".

Действие пятого и последнего сезона "Очень странных дел" происходит в 1987 году, а это значит, что в этом анимационном сериале "Истории из 85-го" будут показаны события, произошедшие за два года до финала.

Уточнения

«О́чень стра́нные дела́» (англ. Stranger Things) — американский научно-фантастический драматический сериал с элементами ужасов, созданный братьями Даффер для стриминг-сервиса Netflix. Дафферы выступают шоураннерами, а также исполнительными продюсерами сериала вместе с Шоном Леви и Дэном Коэном.

