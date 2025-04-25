Пенн Бэджли раскрыл правду: почему он с облегчением прощается с ролью в сериале Ты

Актёр Пенн Бэджли, сыгравший маньяка-романиста Джо Голдберга в сериалы "Ты" от Netflix, заявил о своём облегчении в связи с окончанием проекта.
По словам звезды, культовая роль, изначально задуманная как антигеройская, обрела неожиданную симпатию аудитории, что вызывает у него этические вопросы.
"С тем, как этот сериал романтизирует плохих людей, можно было играть лет десять назад. Сейчас времена другие — ставки слишком высоки. Поэтому я рад, что шоу закрывается", — признался Бэджли в интервью The Guardian.
Он подчеркнул, что Джо Голдберг, несмотря на харизму, остаётся манипулятором и убийцей, чьи действия не должны служить примером.
Пятый сезон "Ты", вышедший на этой неделе, поставил точку в истории персонажа, чьи преступления и токсичные отношения годами будоражили зрителей. Бэджли намекнул, что финал стал "единственно верным решением" для арки Джо, отказавшись раскрыть детали.
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Пенн Дейтон Бэджли (англ. Penn Dayton Badgley; род. 1 ноября 1986) — американский актёр и музыкант.
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