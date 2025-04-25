Райан Рейнольдс ни при чём?: раскрыта причина вражды Блейк Лайвли и Марго Робби

В Голливуде вновь заговорили о негласном противостоянии Блейк Лайвли и Марго Робби, которое, по слухам, длится уже более десяти лет. Источники утверждают, что актрисы конкурировали за ключевые роли в двух знаковых проектах, что оставило глубокий след в их отношениях.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марго Робби

Первая точка напряжения возникла в 2013 году, когда Лайвли, встречавшаяся тогда с Леонардо Ди Каприо, рассчитывала получить роль Наоми в "Волке с Уолл-стрит". Однако Мартин Скорсезе отдал предпочтение Робби, чья игра позже принесла ей мировое признание.

"Я до последнего верила, что меня утвердят", — призналась Блейк в одном из интервью, не называя имён.

После этого роман актрисы с Ди Каприо распался, а её карьера взяла новый виток благодаря браку с Райаном Рейнольдсом.

В 2023 году история повторилась: Лайвли мечтала стать куклой Барби в одноимённом фильме Греты Гервиг, но роль вновь досталась Робби. Инсайдеры сообщают, что Блейк настаивала на сокращении экранного времени персонажа Кена (Райан Гослинг), что противоречило замыслу режиссёра.

"Мы видели Барби и Кена как равных героев, каждый из которых переживает свою трансформацию", — пояснила Гервиг в беседе с Variety.

Окончательное решение приняли продюсеры, включая саму Робби и её мужа Тома Акерли, что окончательно обострило ситуацию.

Недавно тема конфликта всплыла вновь: Лайвли появилась на гала-ужине TIME100 в розовом платье от Zuhair Murad — в оттенке, ставшем символом "Барби". Это вызвало волну обсуждений: пользователи гадали, смогла бы Блейк повторить успех Робби, собравшей $1,4 млрд в мировом прокате.

Сама Марго, однако, признаётся, что проект дался ей непросто: "Это был один из самых сложных этапов в карьере. После премьеры я взяла паузу, чтобы восстановить силы".

Сейчас Робби, недавно ставшая матерью, постепенно возвращается к работе, а Лайвли продолжает развивать бьюти-бренд и сниматься в кино. Публично актрисы сохраняют нейтралитет, но их пути в Голливуде, судя по всему, пересекаются лишь на красных дорожках.

Уточнения

Ма́рго Эли́с Ро́бби (англ. Margot Elise Robbie; род. 2 июля 1990, Долби, Квинсленд, Австралия) — австралийская актриса и продюсер.



Блейк Ла́йвли (англ. Blake Lively), настоящее имя: Блейк Эллендер Браун (англ. Blake Ellender Brown; род. 25 августа 1987, Тарзана, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель.

