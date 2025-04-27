Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очередная загадка Марса: ученые выяснили, что нагревало планету
Запотевание окон — это не норма: исправь за 15 минут
Лучший снаряд для прокачки всего тела: повышает тестостерон и развивает силу
Туркменистан упростит въезд: как оформить электронную визу без лишней бюрократии
Россия обогнала всех: Европа снова делает ставку на российские удобрения
Высокий холестерин — не всегда приговор: что показало новое исследование
Королевский сад без замков: как сделать свой Петергоф в обычном дворе
Когда собака плачет во сне: нежный сигнал души или тревожный звоночек
Кожа как фарфор: секрет, который пришёл из Азии и TikTok

Признание Дюжева: почему фильмы 90-х были такими ужасными — горькая правда о киноиндустрии

1:03
Кино

Дмитрий Дюжев побеседовал с VOICE о российских фильмах 90-х и сравнил их с современным кино. По мнению Дюжева, фильмы постсоветской эпохи очень сильно оставляли желать лучшего, и актёр нашёл этому объяснение.

Телевизор на улице
Фото: unsplash.com by Frank Okay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телевизор на улице

Дюжев сказал, что в 90-е созданием фильмов руководили не компетентные в этой области люди. Они навязывали свой вкус и своё видение талантливым режиссёрам, и тем приходилось подчиняться.

"Дело в том, что некоторое время назад, ещё с 90-х годов, люди проникали в кинематограф и становились продюсерами. И всё кино, которое снималось в тот период, было пропитано вот этой вкусовщиной 90-х от продюсеров, которые заставляли талантливых режиссёров делать вот такую безвкусную задачу", — заявил Дюжев.

Актёр добавил, что сейчас ситуация изменилась к лучшему, и привёл в пример Московский международный кинофестиваль, на который попадают только те фильмы, которые лично одобряет Никита Михалков.

Уточнения

Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец и кинорежиссёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2013).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Наука и техника
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи Аудио 
Этот шаг в мае решает всё: пропустите — и арбузы будут как огурцы
Садоводство, цветоводство
Этот шаг в мае решает всё: пропустите — и арбузы будут как огурцы Аудио 
Техника СССР. Самый мощный советский мопед
Авто
Техника СССР. Самый мощный советский мопед Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Последние материалы
Кето и сердце: что на самом деле угрожает сосудам
Марс все лучше: секреты погоды красного гиганта
Чем подклеить обои, если они отклеились через неделю
Тихий убийца в крови: как одна привычка спасает сердце и снижает холестерин
Сервис дорого, топливо — ещё дороже: дизельные авто стали обузой
Жить без машины и быть счастливым: реальность или миф
Вы пьёте рыбий жир, а ждёте эффекта от омега-3? Ошибка
Йога, суперсеты и отказ от тяжестей: как реально сохранить молодость после 30
Окна засияют: 5 шагов к кристальной чистоте — секреты опытных хозяек
Сколько времени в день нужно уделять кошке, чтобы она наконец раскрыла свою душу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.