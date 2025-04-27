Признание Дюжева: почему фильмы 90-х были такими ужасными — горькая правда о киноиндустрии

Дмитрий Дюжев побеседовал с VOICE о российских фильмах 90-х и сравнил их с современным кино. По мнению Дюжева, фильмы постсоветской эпохи очень сильно оставляли желать лучшего, и актёр нашёл этому объяснение.
Дюжев сказал, что в 90-е созданием фильмов руководили не компетентные в этой области люди. Они навязывали свой вкус и своё видение талантливым режиссёрам, и тем приходилось подчиняться.
"Дело в том, что некоторое время назад, ещё с 90-х годов, люди проникали в кинематограф и становились продюсерами. И всё кино, которое снималось в тот период, было пропитано вот этой вкусовщиной 90-х от продюсеров, которые заставляли талантливых режиссёров делать вот такую безвкусную задачу", — заявил Дюжев.
Актёр добавил, что сейчас ситуация изменилась к лучшему, и привёл в пример Московский международный кинофестиваль, на который попадают только те фильмы, которые лично одобряет Никита Михалков.
Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец и кинорежиссёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2013).
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