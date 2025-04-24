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Деми Мур раскрыла главный секрет идеальных отношений с Брюсом Уиллисом после развода

1:24
Кино » Зарубежное кино

Актриса Деми Мур в интервью журналам People и Variety поделилась секретом гармоничных отношений с экс-супругом Брюсом Уиллисом, с которым они развелись в 2000 году после 13 лет брака.

Деми Мур и Брюс Уиллис
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Деми Мур в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деми Мур и Брюс Уиллис

Звезды, воспитывающие трёх дочерей — Румер, Скаут и Таллулу, — сумели сохранить дружбу и взаимное уважение, став примером "альтернативного подхода" к жизни после расставания.

"Независимо от обстоятельств, мы всегда ставили семью на первое место. Наши дети никогда не сомневались в этом", — отметила Мур.

Она подчеркнула, что любовь к дочерям помогла им с Уиллисом выстроить новую модель отношений, где союз родителей трансформировался в прочный союз ради детей. Актриса также выразила признательность нынешней жене Брюса, Эмме Хемминг, назвав её частью "невероятной семьи", объединённой заботой и поддержкой.

"Жизнь после развода существует. Есть способ совместно воспитывать детей с любовью", — заявила Деми, выразив надежду, что их история вдохновит других.

Дочери пары неоднократно упоминали в интервью, что чувствовали внимание обоих родителей даже в сложный период расставания.

Ранее стало известно, что Евгений Цыганов получил премию на ММКФ.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист. 

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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