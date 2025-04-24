Деми Мур раскрыла главный секрет идеальных отношений с Брюсом Уиллисом после развода

Актриса Деми Мур в интервью журналам People и Variety поделилась секретом гармоничных отношений с экс-супругом Брюсом Уиллисом, с которым они развелись в 2000 году после 13 лет брака.
Звезды, воспитывающие трёх дочерей — Румер, Скаут и Таллулу, — сумели сохранить дружбу и взаимное уважение, став примером "альтернативного подхода" к жизни после расставания.
"Независимо от обстоятельств, мы всегда ставили семью на первое место. Наши дети никогда не сомневались в этом", — отметила Мур.
Она подчеркнула, что любовь к дочерям помогла им с Уиллисом выстроить новую модель отношений, где союз родителей трансформировался в прочный союз ради детей. Актриса также выразила признательность нынешней жене Брюса, Эмме Хемминг, назвав её частью "невероятной семьи", объединённой заботой и поддержкой.
"Жизнь после развода существует. Есть способ совместно воспитывать детей с любовью", — заявила Деми, выразив надежду, что их история вдохновит других.
Дочери пары неоднократно упоминали в интервью, что чувствовали внимание обоих родителей даже в сложный период расставания.
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Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист.
Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.
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