Джон Робинсон в восторге: что заставило жюри ММКФ аплодировать Евгению Цыганову?

На торжественной церемонии закрытия 47-го ММКФ в театре "Россия" Евгению Цыганову присудили премию за главную роль в фильме "Семейное счастье".

Фото: youtube.com by канал Forbes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Цыганов

Член жюри Джон Робинсон, вручая награду, подчеркнул талант российского актёра и отметил атмосферу фестиваля.

"Это событие объединяет кинематографистов, несмотря на все вызовы времени", — отметил он.

Режиссёр ленты Стася Толстая приняла статуэтку от имени команды, поблагодарив зрителей и организаторов.

Ранее директор ММКФ Иван Кудрявцев заявил, что фестиваль получил заявки от авторов из "недружественных государств", чьи участники, по его словам, "рискуют репутацией, чтобы показать свои работы в Москве". Он уточнил, что некоторые кинематографисты столкнулись с угрозами из-за решения приехать в Россию.

Мероприятие, проводящееся с 1935 года, в этом году стартовало 17 апреля. Президентом ММКФ с 1999-го остаётся Никита Михалков, подчёркивающий значение фестиваля для диалога культур в условиях геополитических сложностей.

Ранее бывший возлюбленный Блейк Лайвли рассказал о сложностях отношений с актрисой.

Уточнения

Евге́ний Эдуа́рдович Цыгано́в (род. 15 марта 1979, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист, композитор.

