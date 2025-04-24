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Звезда Сплетницы открыл душу: отношения с Блейк Лайвли оказались эмоциональной ловушкой

Кино » Зарубежное кино

Актёр Пенн Бэджли в эфире подкаста "Call Her Daddy" от 23 апреля признался, что отношения с коллегой по сериалу Блейк Лайвли стали для него эмоциональным испытанием.

Блейк Лайвли и Пенн Бэджли
Фото: youtube.com by канал All we need is love, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блейк Лайвли и Пенн Бэджли

Пара, игравшая влюблённых Дэна и Серену, несколько лет совмещала рабочий процесс с личной жизнью, что, по словам Бэджли, привело к внутреннему конфликту.

"Между кино и сериалами есть разница: в фильме ты отдаёшь роли всё, а затем двигаешься дальше. В многосезонном проекте ты постоянно возвращаешься к персонажу, и границы между реальностью и ролью стираются", — объяснил 38-летний актёр.

Он отметил, что фанаты стали отождествлять его с Дэном Хамфри, что повлияло на его самооценку: "То, что люди думали о Дэне, похоже, они думали и обо мне".

Бэджли подчеркнул, что в молодости ему не хватило психологической готовности отделить личность от образа. Несмотря на расставание в 2010 году, экс-возлюбленные сохранили профессиональные отношения, завершив съёмки сериала.

После окончания романа Лайвли вышла замуж за Райана Рейнольдса, став матерью четверых детей. Бэджли женился на певице Домино Кирк в 2017-м, а в 2020-м у пары родился сын. Сейчас 41-летняя супруга актёра ожидает появления близнецов.

Ранее стали известны подробности тайного романа Дженнифер Энистон и Педро Паскаля.

Уточнения

Блейк Ла́йвли (англ. Blake Lively), настоящее имя: Блейк Эллендер Браун (англ. Blake Ellender Brown; род. 25 августа 1987, Тарзана, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель. 

Пенн Дейтон Бэджли (англ. Penn Dayton Badgley; род. 1 ноября 1986) — американский актёр и музыкант.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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