Битва за землю: Дуэйн Джонсон раскрыл тайны нового фильма Скорсезе

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Дуэйн "Скала" Джонсон раскрыл детали нового проекта Мартина Скорсезе, в котором ему предстоит сыграть ключевого персонажа.

Фото: youtube.com by канал Студия озвучки Vox Sonus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мартин Скорсезе

По словам актёра, съёмки криминальной драмы начнутся в 2026 году, а сюжет будет вращаться вокруг борьбы героя за возвращение семейных земель.

"Это история о чести, преданности и праве на справедливость. Производство стартует уже в следующем году, и я горжусь, что работаю с легендой — Мартином", — заявил Джонсон в интервью Deadline.

Партнёрами Скалы по площадке станут Леонардо ДиКаприо и Эмили Блант, чьи роли пока держатся в секрете.

Права на дистрибуцию ленты, которую журналисты называют миксом "Славных парней" и "Отступников", оспаривали Amazon, Warner Bros., Netflix и Disney. Инсайдеры утверждают, что проект может стать самой масштабной гангстерской сагой в фильмографии Скорсезе.

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Уточнения

Ма́ртин Чарльз Скорсе́зе (англ. Martin Charles Scorsese, род. 17 ноября 1942, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.





Дуэ́йн Ду́глас Джо́нсон (англ. Dwayne Douglas Johnson, псевдоним — Скала́, англ. The Rock; род. 2 мая 1972, Хейвард, США) — американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, рестлер.



