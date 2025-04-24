Битва за землю: Дуэйн Джонсон раскрыл тайны нового фильма Скорсезе

Дуэйн "Скала" Джонсон раскрыл детали нового проекта Мартина Скорсезе, в котором ему предстоит сыграть ключевого персонажа.
По словам актёра, съёмки криминальной драмы начнутся в 2026 году, а сюжет будет вращаться вокруг борьбы героя за возвращение семейных земель.
"Это история о чести, преданности и праве на справедливость. Производство стартует уже в следующем году, и я горжусь, что работаю с легендой — Мартином", — заявил Джонсон в интервью Deadline.
Партнёрами Скалы по площадке станут Леонардо ДиКаприо и Эмили Блант, чьи роли пока держатся в секрете.
Права на дистрибуцию ленты, которую журналисты называют миксом "Славных парней" и "Отступников", оспаривали Amazon, Warner Bros., Netflix и Disney. Инсайдеры утверждают, что проект может стать самой масштабной гангстерской сагой в фильмографии Скорсезе.
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Ма́ртин Чарльз Скорсе́зе (англ. Martin Charles Scorsese, род. 17 ноября 1942, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.
Дуэ́йн Ду́глас Джо́нсон (англ. Dwayne Douglas Johnson, псевдоним — Скала́, англ. The Rock; род. 2 мая 1972, Хейвард, США) — американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, рестлер.
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