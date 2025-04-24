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Цена слова: Ефремов нарушил обещание после тюремного заключения

1:51
Кино » Российское кино

Народный артист РФ Михаил Ефремов, вышедший в начале апреля 2025 года из колонии, оказался в центре внимания из-за противоречий между своими заявлениями и действиями.

Михаил Ефремов
Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

После освобождения актер заявлял об отказе от курения и алкоголя, а также давал слово не садиться за руль, напоминая о роковом ДТП 2020 года, унесшем жизнь водителя Сергея Захарова. Однако, как выяснилось, часть обещаний уже нарушена.

Издание Super зафиксировало, что Ефремов, несмотря на заверения избегать публичности, появился в центре Москвы. Актёр передвигался на автобусе, скрывая лицо под кепкой и тёмными очками, но во время ожидания транспорта был замечен с сигаретой.

Это противоречит не только его собственным словам, но и условиям условно-досрочного освобождения, связанным с проблемами сердца и лёгких. Примечательно, что, вопреки слухам о слабом здоровье, Ефремов двигался быстро, без признаков одышки.

Окружение артиста, однако, настаивает на его стремлении к изменениям. По словам знакомых, он отказался от вредных привычек, погрузился в чтение сценариев и пересмотр фильмов, которые "пропустил" за время заключения. Супруга Софья Кругликова, как сообщается, активно поддерживает его: контролирует лечение и регулярные обследования.

Напомним, в колонии Ефремов, осуждённый на 7,5 лет за вождение в нетрезвом виде, продолжал курить, что усугубило состояние его здоровья. После освобождения актёр подчеркивал, что осознаёт тяжесть последствий прошлых ошибок.

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Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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