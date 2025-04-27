Рука на гриле: комик Пит Дэвидсон раскрыл шокирующую правду об удалении своих 200 татуировок

Пит Дэвидсон рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся, удаляя свои 200+ татуировок.
Комик удаляет татуировки с 2020 года, большая часть из них на руках, кистях и шее исчезла. Первоначально он сказал, что хотел удалить их из-за того, что гримёрам приходилось слишком долго замазывать их на съёмочной площадке.
"Это было просто потому, что я не заботился о себе. Раньше я был наркоманом, грустным человеком, я чувствовал себя настолько уродливым, что хотел чем-то прикрыть своё тело", — сказал Пит в новом интервью Variety.
Он добавил, что не видит в татуировках ничего плохого, но, глядя на свои, вспоминает депрессивного и неуверенного в себе человека.
"Поэтому я просто удаляю их и начинаю новую жизнь, потому что я думаю, что это самое полезное для меня и для моего мозга. Когда я смотрю в зеркало, мне не хочется напоминания: "О да, ты был чёртовым наркоманом", — продолжил Дэвидсон.
Удаление татуировок — это сложный процесс, так как заживление после каждого сеанса занимает шесть недель, причём каждая татуировка требует 10-12 сеансов.
"Мне приходится планировать это в перерывах между работой, и это довольно ужасно. Это всё равно что положить руку на гриль и сжечь слой, а затем провести техническое обслуживание и дать ей зажить как следует. И это довольно сложно. Это отстой, я не собираюсь лгать. Я уже потратил около 200 тысяч и готов на 30%", — признался актёр.
Пит Дэвидсон (англ. Peter Michael «Pete» Davidson, род. 16 ноября 1993 года) — американский актёр, комик, сценарист.
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