Фильм ужасов Грешники не просто пугает зрителей — он пугает Голливуд

Некоторые голливудские руководители "в панике" из-за сделки Райана Куглера с Warner Bros.
Своим получившим признание критиков хитом "Грешники" режиссёр и сценарист Райан Куглер зарекомендовал себя как режиссёр-трансформатор.
Фильм ужасов "Грешники" — душещипательное зрелище о вампирах, которое затрагивает тему американского и южного наследия превосходства белой расы в тот момент, когда преподавание неудобной истории расовых отношений в Америке объявлено вне закона.
Куглер создаёт откровенные работы, которые одновременно являются пророческими и отражают дух времени в национальной культуре и самой индустрии.
Сообщается, что фильм ужасов Куглера напугал некоторых голливудских руководителей.
Куглер запросил и получил редкую долю в своём фильме, снятом студией, обеспечив Warner Bros первыми долларовыми сборами. Он имеет право собственности на фильм в течение 25 лет.
Райан Кайл Куглер (англ. Ryan Kyle Coogler; род. 23 мая 1986) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
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