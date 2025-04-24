Фильм ужасов Грешники не просто пугает зрителей — он пугает Голливуд

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Некоторые голливудские руководители "в панике" из-за сделки Райана Куглера с Warner Bros.

Фото: commons.wikimedia.org by Razgrad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кинотеатр

Своим получившим признание критиков хитом "Грешники" режиссёр и сценарист Райан Куглер зарекомендовал себя как режиссёр-трансформатор.

Фильм ужасов "Грешники" — душещипательное зрелище о вампирах, которое затрагивает тему американского и южного наследия превосходства белой расы в тот момент, когда преподавание неудобной истории расовых отношений в Америке объявлено вне закона.

Куглер создаёт откровенные работы, которые одновременно являются пророческими и отражают дух времени в национальной культуре и самой индустрии.

Сообщается, что фильм ужасов Куглера напугал некоторых голливудских руководителей.

Куглер запросил и получил редкую долю в своём фильме, снятом студией, обеспечив Warner Bros первыми долларовыми сборами. Он имеет право собственности на фильм в течение 25 лет.

Уточнения

Райан Кайл Куглер (англ. Ryan Kyle Coogler; род. 23 мая 1986) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.

