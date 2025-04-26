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В Москве прогремела премьера фильма Кеосаяна: звёзды не скрывают своих эмоций

1:06
Кино

В Москве прошла премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча". Многие звёзды шоу-бизнеса посетили мероприятие и остались в восторге от фильма.

Кинотеатр Октябрь
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кинотеатр Октябрь

Певица Валерия поделилась своими впечатлениями от увиденного. Она сказала, что фильм получился душевным и ностальгическим, по стилю совершенно не похожим на современное кино.

"Это просто о нашей жизни, о том, какая она непростая… И нет ничего однозначного. И действительно, столько трогательных сцен, таких прямо щемящих", — высказалась Валерия.

Лариса Долина согласилась с Валерией и призналась, что на многих моментах ей хотелось плакать, а актёр Фёдор Добронравов вспомнил о том, как всегда бывает приятно работать с Тиграном Кеосаяном — не только профессионалом, но и просто хорошим человеком.

Тигран Кеосаян находится в коме с конца прошлого года. Его жена Маргарита Симоньян переживает и внимательно следит за малейшими изменениями в состоянии супруга.

Уточнения

Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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