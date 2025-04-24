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Джордж Клуни ответил на критику Трампа: моя работа — говорить правду, а не угождать

Кино » Зарубежное кино

Актёр Джордж Клуни в интервью CBS Mornings прокомментировал нападки Дональда Трампа, назвавшего его "второсортной кинозвездой" и "провалившимся политическим экспертом".

Джордж Клуни
Фото: youtube.com by канал GQ Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джордж Клуни

Поводом для очередной вспышки конфликта стали высказывания Клуни в программе 60 Minutes, где он раскритиковал текущую администрацию США. Трамп, в свою очередь, обвинил актёра в лицемерии, напомнив о его поддержке Джо Байдена на выборах 2024 года, после которой, по словам президента, Клуни "вышвырнул Байдена, как собаку" и присоединился к кампании Камалы Харрис.

Ранее, летом 2024-го, Клуни опубликовал открытое письмо с призывом к Байдену отказаться от переизбрания, предупреждая о риске победы Трампа. Это вызвало резкую реакцию последнего, назвавшего актёра "крысой".

"Моя работа — говорить правду, когда это возможно, а не угождать президенту. Я понимаю, что это не нравится людям. Меня критиковал даже Илон Маск. Но это их право, как и моё - высказываться", — прокомментировал выпады в свой адрес Клуни.

Актёр подчеркнул, что готов нести ответственность за свою позицию: "Если ты занимаешь чёткую сторону, будь готов к последствиям. Я защищаю право критиковать других так же, как и своё право на критику". Клуни также напомнил о давнем знакомстве с Трампом, но отметил, что политические разногласия не влияют на его принципы.

Ранее стало известно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят годовщину свадьбы.

Уточнения

Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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