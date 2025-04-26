Волнительный момент: как мама Тимоти Шаломе отреагировала на его любовь к Кайли Дженнер?

Тимоти Шаломе и Кайли Дженнер связывают романтические отношения. Они уже более двух лет не скрывают своих чувств.
Сначала их заметили на концерте певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе следящими за выступлением из VIP-ложи. После этого стали распространяться слухи о романе Шаломе и Дженнер.
Вскоре пару заметили на открытом чемпионате США по теннису, где они мило общались. После этого скрывать свои отношения от посторонних глаз было бессмысленно.
Мама Тимоти Шаломе в восторге от возлюбленной сына. Об этом рассказали в издании CURBED.
"Должна сказать, она прекрасна. Она очень мила со мной", — призналась мама Тимоти.
Тимоти Шаломе купил шикарный особняк в Беверли-Хиллз вблизи от особняка Кайли, чтобы быть ближе к возлюбленной и быть вместе как можно чаще.
Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.
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