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Волнительный момент: как мама Тимоти Шаломе отреагировала на его любовь к Кайли Дженнер?

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Кино

Тимоти Шаломе и Кайли Дженнер связывают романтические отношения. Они уже более двух лет не скрывают своих чувств.

Тимоти Шаламе
Фото: commons.wikimedia.org by Maximilian Bühn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимоти Шаламе

Сначала их заметили на концерте певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе следящими за выступлением из VIP-ложи. После этого стали распространяться слухи о романе Шаломе и Дженнер.

Вскоре пару заметили на открытом чемпионате США по теннису, где они мило общались. После этого скрывать свои отношения от посторонних глаз было бессмысленно.

Мама Тимоти Шаломе в восторге от возлюбленной сына. Об этом рассказали в издании CURBED.

"Должна сказать, она прекрасна. Она очень мила со мной", — призналась мама Тимоти.

Тимоти Шаломе купил шикарный особняк в Беверли-Хиллз вблизи от особняка Кайли, чтобы быть ближе к возлюбленной и быть вместе как можно чаще.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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