При социализме это был мусор. Сейчас чехи любят этот фильм больше, чем Три орешка для Золушки

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В прошлом зрители его не понимали. Критики писали о нём в превосходной степени, но обыватель просто не мог его досмотреть. Длинные, насыщенные изображениями сцены, архаичный язык и отсутствие классической сюжетной линии. Для кого-то это художественная жемчужина, для кого-то — сложный для восприятия эксперимент.

Фото: commons.wikimedia.org by Pelz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Прага

Сегодня ситуация иная. Фильм "Маркета Лазарова" находит новую аудиторию из поколения в поколение — и его по праву называют "величайшим чехословацким фильмом всех времён".

Фильм, опередивший своё время

Когда в 1967 году состоялась премьера фильма "Маркета Лазарова", он сразу же вошёл в число самых ярких событий чешского кинематографа. Режиссёр Франтишек Влачил, известный своим перфекционизмом, создал уникальный образ средневековья — грубый, мрачный и поэтичный одновременно. В сочетании с операторской работой Бедржиха Батьки, музыкой Зденека Лишки и сценографией, напоминающей живую фреску, был создан аудиовизуальный опыт, не имеющий аналогов в Чехии.

Но это, пожалуй, было слишком. Среднестатистический зритель, привыкший к сюжету, кульминации и персонажам с чёткими мотивами, был потерян. В то время как критики говорили о кинопоэзии, зрители после показа чаще задавались вопросом: "О чём это было на самом деле? Он отступник от всех фильмов". Таким образом "Маркета Лазарова" начала свой кинопуть в качестве обожаемого, но не очень любимого фильма.

Победитель без зрителей?

В 1998 году ситуация изменилась. В опросе кинокритиков и теоретиков, проведённом по случаю 100-летия чешского кино, фильм "Маркета Лазарова" был признан лучшим чешским фильмом всех времён. Он обогнал такие известные фильмы как "Крематор", "Поезда под пристальным наблюдением", "Бал пожарных" и "Маргаритки".

Бывший "недоступный зрителям" фильм стал символом киноискусства. Изучение этого фильма стало частью учебной программы киношкол, а теоретики кино сравнивают его с работами мировых авторов, таких как Андрей Тарковский или Ингмар Бергман.

Вторая жизнь в интернете

Хотя после 1968 года фильм редко показывали, он ожил в цифровую эпоху. После оцифровки в 2011 году он получил не только новое качество изображения, но и новую аудиторию. Его открыли для себя молодые киноманы, стриминговые платформы и социальные сети. Он имеет сотни тысяч просмотров на YouTube (Czech Film Classics), а дискуссии под видео наполнены восторженными комментариями новых зрителей, часто удивляющихся тому, чего достигло чешское кино в 1960-х годах. И именно это делает его самым недооценённым фильмом, который вышел из тишины и снова обрёл свой голос.

Почему стоит посмотреть его снова?

"Маркета Лазарова" — это не тот фильм, который вы включаете для фона. Это фильм, который затягивает вас, замедляет и заставляет вести себя тихо. В сегодняшнюю эпоху скорости и веселья в один клик это похоже на глубокий вдох среди шума.

Каждый кадр напоминает художественную композицию. Работа со светом, тенями и ритмом природы уникальна. Многие сцены обходятся без диалогов, но они говорят больше, чем слова. Сюжет проносится через образ, музыку и настроение. В фильме поднимаются вечные темы — любовь, вера, судьба, тело и дух. Здесь всё символично, открыто для интерпретации. С каждым последующим просмотром вы открываете для себя что-то новое в этом фильме.

Интересные факты о съёмках

Это самый продолжительный чехословацкий фильм по времени съёмок: производство длилось невероятные 548 дней, сцены снимались в основном в реальных условиях — глубоко в лесу, зимой, в грязи. Никаких студий.

Влачил отвергал искусственные декорации и вместо этого искал аутентичную среду — и часто ждал дней, когда будут подходящая погода и нужный свет.

Непрофессиональные актёры в главных ролях — в роли Маркеты появилась Магда Вашариова, тогда студентка актёрского факультета. Других персонажей также играли неизвестные или малоизвестные актёры — их игра была тем сильнее.

Одним словом

"Маркета Лазарова" — это не тот фильм, который понравится всем, но это фильм, который преображает любого, кто даёт ему шанс. Долгое время забытая жемчужина чехословацкого кинематографа наконец-то пожинает плоды, которых она по праву заслуживает. Некоторые люди даже говорят о нём больше, чем о классических "Трёх орешках для Золушки", которые нравятся почти всем. А если вы его ещё не видели — возможно, сейчас самое подходящее время, потому что некоторые истории созревают так же, как вино.

Уточнения

Чехослова́кия (чеш. Československo, словац. Česko-Slovensko) — общее наименование государства в Центральной Европе, существовавшего в период с 1918 по 1992 год.

