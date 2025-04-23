Люди теряли сознание в кинотеатрах: это самый страшный фильм всех времён

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Это один из самых пугающих фильмов ужасов всех времен. Это картина 1973 года, которая даже спустя годы заставляет ваше сердце биться быстрее.

Фото: flickr.com by Alexander Yampolsky, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зал в кинотеатре

От этого фильма мурашки по коже. Такого рода фильмы могут не только напугать, но и развлечь, расстроить или огорчить. Фильм, о котором идет речь, называется "Экзорцист". Во время просмотра этого фильма люди даже теряли сознание в кинотеатрах. До сих пор фильм не потерял своего жуткого очарования.

Картина рассказывает историю двенадцатилетней девочки по имени Риган, которая начала вести себя действительно странно. Попытки помочь подростку оказались безуспешными, поэтому мать девочки решила обратиться к церкви.

Девушка, одержимая дьяволом, подвергается экзорцизму. Малышка разговаривает мерзким демоническим голосом, сквернословит, оскорбляет всех окружающих и при этом получает удовольствие.

От движений её тела просто двоиться в глазах. Риган поворачивает голову на 360 градусов, она левитирует над кроватью и вытворяет другие отвратительные вещи.

"Экзорцист" стал одним из самых любимых фильмов ужасов всех времён. Людям с высоким кровяным давлением смотреть фильм не рекомендуется.

Уточнения

Экзорци́зм (лат. exorcism, от др.-греч. ἐξορκισμός «связывание клятвой») — обычай или обряд в рамках различных религий и верований, состоящий в изгнании из человека (или места) бесов или другой вселившейся в них нечистой силы путём совершения определённого ритуала той или иной степени сложности.

