Кевин Костнер возвращается на Дикий Запад: что скрывается за его новым проектом

Кевин Костнер запускает новый документальный проект о Диком Западе, исследуя историю становления США. Зрителей ждут тайны и захватывающие события!
Кевин Костнер вынужден отправиться на Дикий запад. Звезда "Танцев с волками" обращается к американскому прошлому и ко времени становления великих мировых держав, по крайней мере, в документальном сериале "Кевин Костнер с Западом".
Это период, когда исконные жители сражались за свою землю с белыми колонистами, которые пришли за океан с флотилиями африканских рабов.
Семидесятилетний Костнер исследует этот исторический период и продолжает напоминать людям о том, как возникли Соединенные Штаты такими, какими мы знаем их сегодня.
"Фильм Кевина Костнера "С Западом" отправляет зрителей в эпическое путешествие по становлению американского Запада и исследует неустанную борьбу за землю, власть и самобытность, которая сформировала историю нации.
Ди́кий За́пад (англ. Wild West) или Американский Старый Запад (англ. American Old West) — название области, изначально включавшей зону освоения — Фронтир (англ. Frontier), расположенную на территории современных штатов Северная Дакота, Южная Дакота, Монтана, Вайоминг, Колорадо, Канзас, Небраска, Оклахома и Техас.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.