Кевин Костнер возвращается на Дикий Запад: что скрывается за его новым проектом

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Кевин Костнер запускает новый документальный проект о Диком Западе, исследуя историю становления США. Зрителей ждут тайны и захватывающие события!

Фото: flickr.com by Emilio del Prado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запад

Кевин Костнер вынужден отправиться на Дикий запад. Звезда "Танцев с волками" обращается к американскому прошлому и ко времени становления великих мировых держав, по крайней мере, в документальном сериале "Кевин Костнер с Западом".

Это период, когда исконные жители сражались за свою землю с белыми колонистами, которые пришли за океан с флотилиями африканских рабов.

Семидесятилетний Костнер исследует этот исторический период и продолжает напоминать людям о том, как возникли Соединенные Штаты такими, какими мы знаем их сегодня.

"Фильм Кевина Костнера "С Западом" отправляет зрителей в эпическое путешествие по становлению американского Запада и исследует неустанную борьбу за землю, власть и самобытность, которая сформировала историю нации.

Уточнения

Ди́кий За́пад (англ. Wild West) или Американский Старый Запад (англ. American Old West) — название области, изначально включавшей зону освоения — Фронтир (англ. Frontier), расположенную на территории современных штатов Северная Дакота, Южная Дакота, Монтана, Вайоминг, Колорадо, Канзас, Небраска, Оклахома и Техас.

