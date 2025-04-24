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Нагиев ответил на обвинения в инфоцыганстве: что скрывается за его курсами в Дубае — неожиданные факты

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Кино

Многие обвиняют Дмитрия Нагиева в том, что он инфоцыган. Это слово стали применять по отношению к актёру, поскольку он стал вести курсы личностного роста в Дубае и получать за это значительную сумму.

Дмитрий Нагиев
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дмитрий Нагиев

Нагиев высказался об этих обвинениях в беседе с порталом "Страсти". Нагиев заверил, что, если бы он был настоящим инфоцыганом, он зарабатывал бы в разы больше, а его заработок в Дубае в основном уходит на перелёты и питание.

"Когда пишут, что я инфоцыган, вот до слёз. Я очень хорошо отношусь к деньгам, но не настолько их люблю, чтобы заниматься чем угодно. Если умножить количество на цену обучения, а потом вычесть мои перелёты в бизнес-классе туда-обратно, еду, проживание, то посчитайте, какой я в итоге инфоцыган. А согласился, потому что там всё срослось: море, солнце, приезжаешь на неделю", — сказал Нагиев.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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