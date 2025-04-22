Ирина Безрукова раскрывает секрет своего счастья после 60: вот почему она стала выбирать молодых мужчин

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Бывшая жена Сергея Безрукова, актриса Ирина Безрукова пережила в своей жизни много тяжёлых периодов. Тяжело ей далась потеря единственного сына, но это не сломило её. Ирина Безрукова не планирует вступать в новый брак, но она хотела бы влюбиться и снова испытать прекрасные моменты в своей жизни.

Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Розы

Ирина Безрукова не прочь завести роман с мужчиной, который намного моложе её. Такой опыт у неё уже был. Как-то у актрисы случился роман с 25-летним мужчиной. Об этом Ирина рассказала в шоу "Однажды".

"Ну он же совершеннолетний, правда? У меня были романы с мужчинами с большой разницей. В моей жизни за последние десять лет действительно появился этот опыт. Я хочу сказать, что он совершенно волшебный, потому что никто никому не должен", — высказалась она.

Недавно актриса отметила свой 60-летний юбилей. Она полна сил, много снимается в кино, играет в театре и надеется встретить человека, с которым её свяжет чудесный роман. На сегодняшней день сердце Ирины Безруковой свободно и она готова к новой встрече.

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории.

